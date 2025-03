Luis Roda García (Mieres, 13-06-1951) ejerció durante 44 años como juez, 37 de ellos en Gijón, plaza de la que fue decano.

"En 1981 fui a un juzgado de Guipúzcoa; el disgusto en la familia fue de aúpa, porque eran los años de plomo"

Mieres. "Soy el segundo de tres hijos de Luis Roda Oyague, que fue abogado y llevó la asesoría de la Fábrica de Mieres, y Marta García Blanco, que era maestra. A ella en el pueblo la conocían por Martita Braña, por el segundo apellido de mi abuelo. En Mieres, para la gente mayor, yo era el nieto de Braña, porque la que era de Mieres era mi madre. En la práctica soy el hijo mayor, porque el primero falleció en el parto. Pienso que el nombre que tengo, Luis, que era el de mi padre, no me estaba destinado. En casa teníamos una muchacha de servicio adorable, Carmina, que me llevaba a los caballitos que teníamos enfrente de casa, en el parque Jovellanos, que estaban entonces haciéndolo. Estudié primaria en el Colegio Sagrado Corazón y el Bachiller en el Instituto Bernaldo de Quirós, una maravilla de instituto, por el nivel de profesorado, impresionante".

Traslado a Gijón. "Mi padre vino en 1966 a Gijón a hacer las expropiaciones para crear lo que fue Uninsa por Fábrica de Mieres, Duro Felguera y Moreda Gijón. Yo llegué en 1968, con 17 años. Vivíamos en lo que hoy es la avenida de la Constitución, en una casa que antes usábamos para veranear. Estaba encantado, porque en Gijón vivían mis abuelos paternos. También había muchos cines baratos, el Avenida, el Roma, el Goya. En las Cuencas tenías menos cines y si coincidían todas las películas para mayores de 18, no podías ir. En Oviedo sí me podía meter en películas de mayores, con 13 años en el Cine Principado, porque por altura lo aparentaba, pero en Mieres me conocían. Además de los cines convencionales, en Gijón también iba a ver películas de Arte y Ensayo en el cine Brisamar, en Cimadevilla. En la época de Franco se permitieron películas, en versión original con subtítulos la mayoría, que no eran comerciales y algunas tocaban temas un poquito escabrosos para la época y cuando había una escena en la que tocaban un tema ‘non sancto’ no traducían nada y el público pateábamos como locos".

Derecho. "De pequeño me gustaban los juegos de construcciones y además dibujaba casas y decían: ‘Este niño va a ser arquitecto’, y también me atraía muchísimo la medicina. Pero al final estudié Derecho porque me atrajo la carrera diplomática a raíz de una charla que escuché, con 13 o 14 años, a un cónsul de Argentina en un club de Mieres. Me impresionó. Hasta que con 17 o 18 años conocí a un diplomático de verdad, padre de amigos, y me dije ‘esto no es lo mío’. Hacia cuarto de carrera, fui a ver algunos juicios y la Justicia me gustaba".

La facultad. "En la Universidad me sentí un estudiante gris, cuando en primaria y el instituto había sido un alumno destacado. Tuve algún profesor maravilloso y otros que no tenían capacidad de comunicar los conocimientos. Entre los maravillosos, el profesor de procesal civil, Manuel Serra Domínguez, que el primer día de clase llegó y dijo: ‘El libro de texto es esta ley’, nos hacía esquemas donde nos enseñaba la esencia y las clases de prácticas eran que nos demandáramos unos a otros. Desde entonces adoré el derecho procesal, que todo el mundo lo odiaba. También tuve un profesor excepcional, José María Gil Robles, que había sido el dirigente de la CEDA en la República, pero no creo que fuera franquista. Tengo un libro firmado por él, ‘No fue posible la paz’, que me regalaron por Reyes. Pero en la facultad en general me sentí mal, no era lo que esperaba, fue una desilusión total. Lo mismo que cuando salí de primaria y del instituto me quedó cierta nostalgia, hasta emocionarme cuando hoy en día veo el edificio en el que estaba el instituto, en la facultad no, y estaba en el edificio histórico. La sensación que tenía era que no aprendía casi nada".

Idiomas. "En 1973 me fui a Barcelona, al Cuartel de Numancia a hacer las prácticas que me quedaban de las Milicias, que había empezado en 1971, durante los veranos en Monte La Reina (Zamora), en Caballería. Me dieron un permiso para venir a Oviedo a hacer el último examen de la carrera. Barcelona me gustó y aprendí bastante catalán. Los idiomas me gustan mucho. Hablo bastante bien el francés, me manejo bien en inglés y en italiano y este año me he propuesto tirar con el alemán, en el que me defiendo para viajar".

Oposiciones. "Comencé a preparar oposiciones en Gijón con don Fermín García Bernardo tras acabar la mili y hacer el examen de licenciatura, que preparé junto con Paz Fernández Felgueroso. No era obligatorio ese examen, pero era imprescindible si querías hacer el doctorado, y aunque yo tenía clarísimo que lo que me tentaba era la judicatura, lo hice por si me hiciera falta hacer el doctorado. No habría tenido nunca despacho de abogado, aunque hubiera ganado mucho dinero, porque no me gustaba. Para opositar, estudiaba un mínimo de ocho horas diarias y descansaba únicamente el domingo, algo con lo que te desvinculas de tu generación, porque todo el mundo está haciendo alguna cosa y tú estás en casa encerrado".

Don Fermín. "Suspendí dos veces las oposiciones a judicatura y me desanimé. Entonces preparé unas oposiciones que salieron de letrado de Renfe con don Fermín, que, dicho sea de paso, se merece no solo la placita que le dieron en Gijón, se merece más. Tras pasar el examen teórico y el práctico me llaman de Renfe para ir el día 28 de diciembre –no era una broma– a una reunión en Madrid, junto con varios más, para explicar el organigrama de Renfe y destinos a elegir, teóricamente también un psicotécnico. Pensé: ‘Lo tengo ya en la mano’. Eran seis plazas. Uno de los que había allí, interino de Renfe, dijo que no éramos los únicos, que había más gente y había un conflicto porque varios de los interinos habían suspendido y la convocatoria se tiró abajo, me dijeron que por vía sindical. Pasado el tiempo, conseguí hablar con Renfe y me dijeron que las plazas ya estaban adjudicadas".

Juez de distrito. "Un amigo mío estaba preparando juez de distrito, que era una escala inferior a primera instancia, y me animó a presentarme, incluso me matriculó él en Oviedo. El problema es que tenía que reducir el tamaño de los temas. Saqué la oposición en 1979. Mi primer destino fue Luarca y en 1981 me ofrecieron irme en comisión de servicios de primera instancia e instrucción a Bergara, en Guipúzcoa, plaza que no quería nadie. Allí estuve un año. El disgusto en la familia fue de aúpa, porque eran los años de plomo. Viví en el hotel Lasa. Iba a levantar cadáveres yo solo con mi coche, a veces metido entre la niebla sin saber por dónde circulaba, en una época en la que no había Tom-Tom ni nada. Dos veces me apareció pinchada una rueda del coche y otra vez intentaron robármelo. No me sentí amenazado, pero en aquella época se ocultaron cosas; hubo un magistrado de trabajo al que le apareció una bomba debajo del coche, que no le explotó. No se divulgó nada de aquello. Por entonces se aprobó la ley del Divorcio. En Bergara hice el primer divorcio de ese partido judicial, un matrimonio de Eibar que vinieron a ratificarse cada uno con su nueva pareja y se fueron los cuatro a comer, todos encantados. Aprendí un poco de euskera, no el batúa, sino el auténtico de la zona, que me enseñó la dueña del hotel. Aprendía los días de la semana y las cifras".

Pola de Laviana. "Cuando volví a Luarca, en 1982, me puse a preparar una oposición para juez de primera instancia, que saqué en enero de 1983. Mi primer destino fue Pola de Laviana, que era la cabecera del Valle del Nalón. En Laviana fui muy feliz. Estuve casi tres años y aprendí muchísimo. El volumen de trabajo era enorme. Entonces con el ascenso a magistrado era obligatorio cambiar a un destino con plaza de magistrado, si no lo hubiera sido como ocurre ahora, hubiera seguido en Laviana. Hice buena amistad con varias personas que conocí en el ámbito profesional y además me gustaba caminar hacia el monte; la cuenca del Nalón subiendo hacia arriba es preciosa. También la del Caudal. Y me gustaba el ambiente, con gente muy directa. Aprendí muchísimo con quiebras que no eran de allí, pero se habían metido allí, que habían colado por un sistema formalmente aceptable pero que no debería serlo al cambiar de golpe el domicilio de la empresa. Cuando llegué, ya dije que no a la primera que me quisieron meter de Madrid. Buscaban sitios donde los jueces paraban poco tiempo, como Laviana, porque era un solo juzgado que atendía a una población de cien mil habitantes. El problema es que, cuando hay un cambio, el juez nuevo tiene que saber lo que hay de cada asunto y lo que puede estar bien hecho o no".

