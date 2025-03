Julio Ordóñez: "Apenas quedan guajes para mantener los equipos de cantera"

Con un siglo de historia, el Club Deportivo Turón es una de las entidades deportivas más emblemáticas de la región, y especialmente, del concejo de Mieres. Acaba de ser reconocido con el premio Mierense del Año, y su presidente muestra su sorpresa y alegría por la distinción. Eso sí, alerta de la falta de relevo para tomar las riendas de una entidad que, ojalá, "dure otros cien años".

-Acaban de recibir el premio Mierense del Año. ¿Cómo les ha caído?

-Pues primeramente con sorpresa. No sabíamos que nadie había presentado una candidatura para el club. Confieso que incluso cuando me llamaron pensé que nos estaban gastando una broma. Pero luego la verdad es que con alegría, no esperas estar ahí recogiendo este premio, y claro que te "presta".

-Una de las razones por las que les han otorgado el Mierense del Año es por su labor solidaria a la hora de participar en cuantas acciones les plantean. ¿Es una de las señas de identidad del club?

-Nosotros intentamos participar en todo lo que podemos y en lo que nos proponen, pero bueno, en realidad la labor principal es aquí en el club. Cuando entró esta directiva el Turón estaba en bastantes malas condiciones. Sin embargo, poco a poco fuimos haciendo cosas. Como por ejemplo el bar, es algo que construimos nosotros con nuestras propias manos. Fueron meses de trabajo. Tuvimos apoyo del Ayuntamiento, pero lo que es la obra la hicimos nosotros. Pero llevar un club tiene mucho trabajo y tienes que apoyarte en mucha gente que a veces ni son directivos. Y lo que intentamos es que si nos piden hacer o participar en alguna actividad, si podemos ahí estamos, como uno más. Pero nada más que eso.

-Este 2025 cumplen 100 años de historia, que se dice pronto.

-Cien años, sí. La verdad es que solo escuchar la cifra ya impresiona. Es una historia muy grande para un pueblo como Turón, especialmente viendo como últimamente está. Apenas queda la vida que había hace unas décadas, todo se ha ido perdiendo con la minería. Y es una pena. Pero de momento vamos resistiendo. El problema que veo es el relevo de la junta directiva, la gente al final se cansa y tiene que llegar gente nueva y eso es más difícil. Y eso que ahora mismo tenemos más de 300 socios.

-Son uno de los clubes con más solera de Asturias, ¿cómo se consigue mantener la actividad?

-Pues como le digo, con trabajo y con mucho apoyo de todo el mundo. Hay que tener en cuenta de que antes, en este valle de Turón, cuando la minería estaba latente y los pozos abiertos, había más apoyos, más actividad económica y más dinero. Ahora mismo estamos en otro punto, nos apoyamos en la gente, en los socios, en los comerciantes de aquí, en el Ayuntamiento... Al final sacar adelante un club no es nada barato, y tenemos que hacer frente a muchos gastos. Aquí todo el mundo que viene apoya desinteresadamente porque no podemos pagar ni a la gente que trabaja en el bar, ni a quien hace los pinchos... Todo es de una forma voluntria y solidaria.

-La minería llenó el valle de Turón de vecinos, pero su declive se ha sentido también en la población del valle. ¿Cómo afecta eso a la hora de captar jugadores?

-Bueno, afecta mucho. Primero porque no hay la capacidad que había antes. Y luego cuando el secretario técnico va a fichar a algún jugador para el primer equipo y les hablas de Turón, parece que queda muy lejos de todo. La mayoría de jugadores que podemos fichar son como mucho de Oviedo, pero tiramos de la gente de la comarca: Mieres, Aller, Lena... Se hace complicado. Para los equipos de base, cada vez tenemos menos guajes. La mayoría son de Mieres y de Turón, y el problema es que al perder población la cantera se resiente. Pero, aunque a duras penas, podemos decir que seguimos manteniendo todos los equipos, desde Prebenjamín hasta Juvenil.

-Este año pasado se arreglaba el campo de La Bárzana. ¿Es el mejor regalo de cumpleaños?

-El campo estaba muy mal, y la verdad es que fue una inversión muy fuerte. Es un gran regalo, la verdad. Además hay mucha gente esperando para cambiar el césped, como es el caso del Caudal en el Hermanos Antuña, que está bastate deteriorado. Aquí también estábamos muy mal, prácticamente ya pisabas hormigón. Pero bueno, con el apoyo del Ayuntamiento, del también del Principado, pues al final se hizo el campo y fue un grandísimo regalo por el centenario.

-¿Qué actos tienen previstos para celebrar el centenario?

-La fecha exacta es el 18 de octubre. E iremos haciendo cosas. Ya presentamos la camiseta del centenario. Y ahora en abril vamos a presentar un sello del Turón y una exposición de filatelia. También queremos hacer alguna charla con jugadores y entrenadores históricos del Turón. Y también estamos gestionando realizar algún partido de homenaje cuando se acerque la fecha del aniversario. Estamos trabajando en ello. Pero lo que está claro es que tenemos que celebrar esos 100 años, y ahora también este premio de Mierense del Año. Habrá que hacer una comida o algo en lo que puedan participar directamente los socios. Todo está en marcha.

-¿Cuál es el futuro del club? ¿Otros cien años?

-Hombre, ojalá 100 años más. Pero la realidad es que es complicado por lo que le decía, al final falta relevo para los jugadores, pero también para la directiva. Aquí se necesita gente que tenga tiempo y quiera trabajar. Ahora mismo los jóvenes de aquí si no están trabajando se han tenido que ir. Y como te decía, aquí se trabaja gratis: en el bar, por ejemplo, tanto quien lo atiende como quienes hacen pinchos... En los partidos se necesita gente para uno y otro. Al final llegas un sábado a las 9 de la mañana y te vas a las 9 de la noche. Y que alguien se involucre así es difícil. Yo llevo 13 años en la directiva y 10 de presidente, y como te digo, lo que más complicado veo es el relevo. Pero tenemos que poner en valor que en Turón tenemos un club centenario, con un campo nuevo, con unas instalaciones que estamos mejorando... Hay que tirar todos para adelante, y aunque lo veo difícil, ojalá tengamos otros 100 años más del Deportivo Turón.

