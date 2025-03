Los ganaderos ya piden batidas contra el lobo en el Caudal: El Llosorio, primer frente de batalla tras perder mil reses en 4 años

Los ganaderos del entorno del monte El Llosorio exigen una batida "urgente" para acabar con la presencia lobos en un espacio que comparten los concejos de Mieres, Morcín y Riosa. Sostienen que la ahora corregida inclusión en 2021 del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) generó una anomalía que han pagado muy cara: "El Llosorio está catalogado como ‘zona libre de lobos’, pero en estos últimos cuatro años su presencia se ha saldado con más de un millar de reses muertas o desaparecidas. Hay ganaderos que han perdido más de un centenar de cabezas", denuncia Chus García, portavoz comarcal de la Asociación de Ganaderos Afectados por el Llobu (AGALL).

Los ganaderos del monte El Llosorio afirman que actualmente hay una población asentada de entre 8 y 10 lobos, "cuando debería ser únicamente una zona de paso". El sector reclama ser de los primeros en beneficiarse de las batidas que ya se pueden organizar a raíz de que la pasada semana el Congreso de los Diputados aprobase a iniciativa del PP (y con el apoyo de Vox y PNV) la salida del animal del Lespre. "Nuestra postura no ha cambiado y estamos lejos de pedir su exterminio. Lo que reclamamos es que la presencia de estos depredadores pueda ser compatible con la practica ganadera, como ha sucedido durante generaciones", apunta Chus García.

AGALL sostiene que en Asturias hay actualmente entre 600 y 700 lobos. Y según su punto de vista, "sobran la mitad". En el caso del Llosorio, insisten en que debe respetarse su condición de zona libre de lobos. Para lograrlo ofrecen su colaboración al Principado para organizar batidas de manera inmediata: "Tanto los ganaderos como los cazadores estamos dispuestos a colaborar con la guardería", remarcan. Lo que no están dispuestos es a seguir esperando. "Hay que acabar con la burla y la humillación que hemos sufrido estos cuatro años. Los rebaños de ovejas y cabras prácticamente han desaparecido por nuestra indefensión ante el lobo"".

Los ganaderos están cansados de eufemismos tras haber contabilizado más de mil muertes de reses en el entorno del monte El Llosorio desde 2021. "El control del lobo pasa por matar los especímenes que sobren. Esa es la realidad. Pero si hay quien se sienta capacitado para sacarlos del monte a besos, que venga y lo haga. Lo que nosotros pedimos es poder convivir con el lobo, simplemente", subraya Chus García trasladando el enorme enfado que late en el sector.

Los portavoces de AGALL no ocultan su malestar con el PSOE por haber votado en el Congreso contra la salida del lobo del Lespre. Pero una vez la iniciativa ha sido aprobada con los votos del PP, Vox y PNV, los ganaderos exigen al Principado medidas concretas. "Tanto Adrián Barbón como Ovidio Zapico son responsables del enorme deterioro que ha sufrido la ganadera extensiva en Asturias y ahora solo podemos pedir que actúen por una vez pensando en las necesidades del medio rural, aunque haya menos votos que en la ciudad", señala Chus García.

La salida del lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) ha sido recibida como una noticia esperanzadora en el sector ganadero. Los ayuntamientos más vinculados tradicionalmente a la actividad perciben que se ha avanzado en la dirección correcta. Así lo defiende al regidor de Morcín, Mino García. "Hay que evitar que los lobos invadan terrenos fuera de su hábitat natural y que nos los encontremos directamente dentro de los pueblos, a pocos metros de las puertas de las casas".

El regidor morciniego defiende que es el momento de restablecer el equilibrio en la zona rural. "No se trata de eliminar la especie, como algunos pretenden hacer ver, eso no se contempla bajo ningún concepto. De lo que se trata es de establecer un necesario control con planes que se acomoden a la realidad de los pueblos". El dirigente de IU demanda "sentido común y empatía" con la práctica ganadera: "El lobo tiene que existir, pero hay que frenar su expansión en zonas donde hace mucho daño". Mino García subraya que la actividad ganadera "no solo tiene valor a nivel económico, también es una forma de vida muy ligada a la cultura asturiana".

La enmienda aprobada la pasada semana en el Congreso de los Diputados implica ahora que el futuro del lobo lo pueda decidir cada comunidad autónoma, por lo tanto en Asturias será el Principado el responsable directo de la gestión. El Gobierno regional cuenta con un decreto de 2015 que establece la eliminación de lobos según el número de ejemplares y los daños ocasionados, que ahora deberá poner en marcha.

