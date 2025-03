La Montaña Central estudia que Mieres tenga más territorios en el plan de ayudas rurales Leader

Hace unos días se cumplía un lustro desde que el covid-19 obligaba a la sociedad a encerrarse. Una época dura, en la que muchas personas tomaron la opción de trasladarse a zonas rurales para afrontar aquel periodo con mayor comodidad. Este hecho hizo que se pusiese en valor lo rural, y que si ya había una apuesta por mejorar las condiciones de vida de aquellos núcleos alejados de los grandes cascos urbanos, esta se acrecentase. Pero para abordar proyectos empresariales es necesario tener acceso a financiación y ayudas. Y Mieres espera que precisamente el dinero que llega de Europa para potenciar las zonas rurales pueda llegar a más puntos del concejo. Para poder incluir más territorio del ya pactado, deberá contar con el visto bueno del Consorcio de la Montaña Central, algo que tendrán que discutir internamente, pero que los alcaldes se abren a estudiar. "Es un tema que tenemos que tratar todos", aseguraba la Alcaldesa de Lena, Gema Álvarez, como presidenta del Consorcio, que añadía que se trata de una cuestión que va a ser analizada.

A finales de febrero, el Alcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez, ponía sobre la mesa la aspiración de Mieres a incrementar el territorio que puede acceder ahora a los fondos del programa de desarrollo rural Leader. "Evidentemente, no pretendemos que el casco urbano de Mieres sea zona Leader, pero sí que hay otras poblaciones y zonas más pequeñas que ahora están fuera y que por al que llegamos podrían acceder a estas ayudas", apuntó entonces el Alcalde. En este sentido, el regidor indicó que cuando el concejo mierense entró en el Leader de la Montaña Central en 2016, se llegó a un acuerdo para que solamente se pudieran beneficiar de las ayudas aquellas poblaciones que no tuvieran más de 100 habitantes por kilómetro cuadrado. Pero ahora, tras casi una década, desde el consistorio mierense entienden que hay que dar opción a otras zonas. "Pensamos que hay poblaciones como Santa Cruz, Turón, Figaredo o Rioturbio, que pensamos que no tienen diferencias con Pola de Lena, Moreda o Caborana, y que debemos ampliar la cobertura a estas áreas", apuntaba Manuel Ángel Álvarez, que afirmaba que su intención, tras contar con el beneplácito del Gobierno regional, era llevarlo al grupo de acción local.

Este grupo del Leader de la Montaña Central está compuesto, además de por el regidor mierense, por sus homólogos de Aller, Morcín, Riosa, Ribera de Arriba y Lena. Precisamente este último concejo es el que ostenta ahora la presidencia, de la mano de su alcaldesa, Gema Álvarez. Cuestionada sobre la posibilidad de que de aceptar la propuesta de ampliar el Leader de Mieres, la presidenta aseguró que la decisión no es solo suya. "Es una propuesta que está ahí, pero que todos los alcaldes debemos debatir, algo que haremos en las próximas reuniones que tengamos", aseguró la regidora de IU.

