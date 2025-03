El soterramiento de Langreo, encarrilado: se intensifican las pruebas de circulación a mes y medio de su apertura a los viajeros

Las pruebas de circulación se intensifican en el soterramiento de Langreo. Después de dos días de parón, tras el ensayo inicial de la tarde del pasado lunes, en la que un tren realizó la primera verificación de la galería subterránea, las pruebas han comenzado a sucederse. En la mañana de este jueves se han centrado en el tramo entre Tuilla y la nueva estación de Los Llerones, en Sama. Desde finales de enero, el tramo entre El Berrón y Pola de Laviana permanece cortado (con transporte alternativo por carretera) a la espera de culminar los trabajos del soterramiento. Está previsto que la línea reabra al completo el 12 de mayo, con los trenes de viajeros circulando ya por el falso túnel.

El túnel del soterramiento cubre un trazado de apenas kilómetro y medio entre Sama y La Felguera. Los trabajos para su ejecución y equipamiento, que sufrieron largos parones, ha durado 16 años. Las primeras obras del proyecto del soterramiento de las vías de la antigua Feve en Langreo se iniciaron a finales de 2009, con un presupuesto de 55 millones de euros con cargo a los fondos mineros. El plazo de ejecución era de treinta meses, pero surgieron complicaciones de todo tipo (tanto técnicas como administrativas, así como de financiación), se dispararon los retrasos y los sobrecostes y al final se desembolsaron 83,3 millones de euros para la construcción del túnel. A esa inversión se sumaron 51 millones más en diferentes mejoras en la línea asociadas al proyecto original. Actualmente, se ejecutan los remates de obra en el falso túnel y las rampas de acceso. Queda pendiente una parte importante del proyecto, la urbanización de los terrenos liberados, una actuación que corre a cargo del Gobierno regional y que el Ayuntamiento ha urgido a iniciar.

La obra de urbanización fue adjudicada hace dos años y medio por el Principado por 6,7 millones, con un plazo de ejecución de 15 meses. Sin embargo, los sucesivos retrasos en la culminación del soterramiento hicieron que se fuera posponiendo su inicio. La actuación, que abarca dos kilómetros lineales de terreno, generará un gran bulevar, con un paseo peatonal rematado con zonas verdes, carriles bici y distintos elementos de mobiliario urbano.

El Ayuntamiento denunció días atrás el "silencio" regional sobre el inicio y el calendario de obras, un silencio que ha generado la "grave preocupación" del gobierno local langreano (IU), que considera "inasumible" la "lentitud y falta de respuesta" del Gobierno regional. El Consistorio de Langreo, considera que no hay excusas para que se demore la urbanización, según explicaron el alcalde, Roberto García, y el concejal de Urbanismo, José Antonio Cases. "Todos somos conocedores de los graves perjuicios causados a Langreo como consecuencia de los años de retraso en la ejecución de las obras del soterramiento. Existe un enfado vecinal, lógico y justificado, y una necesidad evidente de agilizar al máximo la finalización de las obras. No nos podemos permitir que a lo vivido se le pueda sumar ahora un nuevo retraso en la urbanización", señalaron, para añadir que, pese a las "reiteradas solicitudes" de información del Ayuntamiento (la última del 26 de febrero pasado), el Principado "no ha trasladado los plazos previstos para el inicio de las obras de urbanización ni el calendario de ejecución", expusieron.

La plataforma ciudadana por el soterramiento de las vías también ha manifestado su preocupación. Celebrará una reunión abierta –este sábado, a las 10.00 horas en los locales de la Asociación de Vecinos Langreo Centro– para abordar el "incumplimiento del acuerdo aprobado por unanimidad en 2018 en el Ayuntamiento" sobre la urbanización; el PERI del barrio de El Puente, y la supresión de paradas en apeaderos; y para analizar la convocatoria de movilizaciones.