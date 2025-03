El eclipse, remolón en La Felguera: "Me ha gustado mucho, ya tengo ganas de ver el próximo"

Nunca –salvo los domingos de verano en la playa de Rodiles– ha habido tantos langreanos mirando al cielo para tratar de espantar las nubes. No pintaba bien la cosa a media mañana, con el cielo totalmente encapotado, pero los que confiaron y aguantaron hasta el final pudieron disfrutar del eclipse parcial de Sol en la observación pública organizada en La Felguera. Muchos más lo hicieron desde otros puntos de las Cuencas. El veredicto, unánime: "Es una pasada, un espectáculo". Un eclipse "remolón" porque se hizo esperar y porque gustó mucho.

La actividad de La Felguera se programó en la plaza Merediz, en las inmediaciones de la Casa de Cultura "Alberto Vega", promovida conjuntamente por la Sociedad Astronómica Asturiana "Omega" y la Sociedad de Cultura y Festejos "San Pedro". Se instalaron dos telescopios, uno con un filtro que permitía ver directamente el fenómeno y otro que proyectaba la luz solar sobre una cartulina para ver el avance del eclipse.

La niña Paula Cerra observa la proyección del eclipse junto a su madre Diana Romero, / M. Á. G.

"Me ha gustado mucho. Lo vi por el telescopio y también con las gafas de sol de mi mamá, pero mirando muy poco tiempo y sin hacerlo de frente porque, si no, me puedo quemar los ojos", decía la pequeña Paula Cerra Romero, que iba aleccionada para ver el fenómeno de forma segura. La niña, de 9 años, confesó que tiene "muchas ganas" de ver el gran eclipse del próximo año.

Aníbal Vega, de la Sociedad "Omega", ejerció como coordinador de la actividad, que no empezó bien por la acumulación de nubes. Vega iba explicando curiosidades a los visitantes, muchos de ellos niños, con un ojo puesto en cada claro que asomaba en el cielo y que se iba disipando cuando se acercaba al sol. La muchachada aprovechó la espera para ver los montes cercanos y algunas aves.

El punto culminante de la observación estaba previsto para las 11.45 horas, aunque quedó empañado por las nubes. Pero los langreanos congregados en la plaza, acostumbrados a los interminables retrasos de las grandes obras de infraestructuras como el soterramiento, no iban a desesperar por una pequeña demora en la observación del eclipse. Confiaron y unos minutos después se hizo la luz. "Hemos tenido suerte porque al final del fenómeno ha empezado a despejar y hemos podido captar fotos y mostrárselo a la gente. Aunque al principio estaba nublado y amenazaba incluso lluvia la respuesta de la gente ha sido magnífica", expuso Vega.

Los vecinos de La Felguera tendrán oportunidad de repetir porque la Sociedad "Omega" ya prepara una nueva observación pública para el esperado eclipse total de Sol del próximo 12 de agosto de 2026.