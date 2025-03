José Ramón Viejo y el Turón Deportivo reciben sus "Mierense del año", retrato de un pueblo unido

Los "Mierense del año" llevan más de medio siglo retratando a quienes velan por los valores más elevados de la sociedad, resumidos sucintamente en la ayuda a los demás y el compromiso desinteresado con el bienestar de la comunidad. Los galardones incorporaron ayer a su brillante inventario al fotógrafo José Ramón Viejo y al Club Deportivo Turón. Los premios se entregaron en una emotiva gala que contó con la presencia del alcalde, Manuel Ángel Álvarez, quien valoró la aportación que la asociación impulsada por Laudelino Rodríguez García viene haciendo al reconocer anualmente el trabajo muchas veces oculto que desarrollan infinidad de mierenses. "Esta cita es una gran fiesta que crea comunidad, teje lazos y nos une como pueblo", destacó el Regidor.

Elena Susana Losa, responsable de la biblioteca municipal, indicó desde su condición de pregonera que "como mierense me enorgullece pertenecer a una comunidad que valora el esfuerzo que realizan personas e instituciones como José Ramón Viejo y el Club Deportivo Turón". Del primero valoró que con su cámara "ha capturado las huellas de nuestro concejo", mientras que del ya casi centenario equipo de fútbol resaltó que "ha sido ejemplo de unidad, esfuerzo y pasión ".

El Deportivo Turón estuvo representado por su presidente, Julio Ordóñez, cuya junta directiva buscar "transmitir ilusión a las nuevas generaciones y sus familias a través de la realización de muchas actividades".

José Ramón Viejo hace tiempo que se ha convertido en guardián de la memoria visual de Mieres. Ha puesto repetidamente al servicio de la comunidad su antológico archivo, integrado por más de 60.000 fotografías del concejo, muchas de ellas de un valor histórico incalculable. Ayer recibió el reconocimiento a esta labor a través de los aplausos que retumbaron en el Auditorio Teodoro Cuesta. "Siento que este premio es para la cadena invisible que formamos todos los que nos hemos preocupado de comprender y transmitir la particular historia de Mieres y de la que yo solo soy un eslabón más. Muchas de esas personas no tuvieron el reconocimiento que merecían y por eso me gustaría simplemente traerlas conmigo a este estrado, porque es a mí a quien ha correspondido recibir este reconocimiento en nombre de todos ellos". El popular fotógrafo citó a los ya fallecidos Justo Vigil, Máximo Suárez, José María Pellanes, Luis Fernández Cabeza, Florentino Romero, Julio León Costales, Amadeo Gancedo y Tante el del Salat. También se acordó de otros que sí están presentes, como Luis Jesús Llaneza, Ernesto Burgos, Félix Martín Vázquez, Alberto Montero o Montse Garnacho.

En la gala de los "Mierense del año" también se entregaron otras distinciones. La insignia de Oro de los Galardones ha recaído este año en Ángeles Menéndez, y el premio "Alfredo Visiola" al deporte amateur ha sido para el boxeador Juan Manuel Llaneza. En el caso de la "Medalla de los Galardones", la recogió la confitería Berma, y el distintivo al mérito empresarial fue para la tintorería Vergés. La asociación de vecinos de Vega de Arriba recibió la placa de honor.

Suscríbete para seguir leyendo