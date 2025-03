Langreo ve "intolerable" el mutismo del Principado sobre la urbanización del soterramiento

El concejal de Urbanismo de Langreo, José Antonio Cases, cargó contra el Principado en el Pleno municipal de ayer y volvió a exigir que se fije una fecha de inicio y un calendario de obras para la urbanización de los terrenos liberados por el soterramiento. La apertura de la infraestructura está prevista para el próximo 12 de mayo y el gobierno local (IU) teme que el mutismo regional sobre esa urbanización derive en nuevos retrasos para un proyecto que ya dura dieciséis años.

"Es intolerable", apuntó Cases, "que los vecinos de este municipio hayan sufrido el proyecto del soterramiento, en especial los vecinos del barrio Urquijo y los de El Puente, con dieciséis años de obras, paralizaciones, suspensión del servicio de tren y expectativas defraudadas. Y qué mayor expectativa que el hecho de que la unión entre La Felguera y Sama sea desarrollada a través de una urbanización", afirmó.

Indicó Cases que "no sabemos tan siquiera si las peticiones del Ayuntamiento han sido incorporadas. Hemos solicitado, por escrito en dos ocasiones y verbalmente, que se nos explique la situación en la que se encuentra la urbanización. Está adjudicada y queremos saber cuándo empieza y cómo es el calendario de ejecución de las obras. Y eso todavía no se nos ha explicado". Y añadió: "Es intolerable que se siga en esta situación de indefinición y ante un retraso injustificable de la urbanización. Lo lógico sería que, una vez que acabe Adif con la galería subterránea, no soportemos otro retraso que dependa del Principado".

