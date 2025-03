Nueva denuncia contra el policía acusado de estafas en Langreo

Las denuncias siguen acumulándosele al agente de la Policía Nacional de la Comisaría de Langreo que hace unos días fue juzgado por una presunta estafa en la Audiencia Provincial, en un juicio visto ya para sentencia. En Langreo se ha presentado una nueva querella en la que se le reclaman 60.000 euros.

El "colectivo de afectados" por las actividades del agente, además, se muestra "indignado" por la actitud que tomó el también empresario en el juicio, donde dijo que siempre había querido devolver el dinero que se le reclamaba (en ese caso, 250.000 euros). "Si fuese así, no habría seguido embaucando a gente, pidiéndoles dinero para sus actividades", aseguran los denunciantes en otras causas. Hay ya más de una decena de querellas contra el policía, que paralelamente tenía una empresa de "vending". Las suma del dinero reclamado supera el millón de euros. "Si hubiese pensado en devolver lo que adeuda, no seguiría pidiéndole más dinero a otra gente", recalcan los afectados, que lamentan que en el juicio recientemente celebrado no se recabaran los testimonios de más posibles víctimas. "Somos muchas las personas afectadas", subrayan, y añaden que "es muy posible que haya más gente que prestara su dinero a esta persona, y no se lo haya devuelto. Hacemos un llamamiento a que denuncien".

La última denuncia se presentó en Langreo, 60.000 euros. En abril habrá una vista por los impagos a un extrabajador de su empresa de "vending", y en septiembre juicio civil al ser acusado por un empresario del mismo sector de no pagarle las máquinas que había adquirido, "pagó solo 7 cuotas de 80" y "sigue poniendo máquinas por ahí, pese a que la primera empresa fue a la quiebra". Los afectados, además, agradecen al resto de la Policía Nacional su actuación en el caso.