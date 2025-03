Pepe Rozada, guardián de la tonada: "Hay que potenciar los concursos"

La canción asturiana se mantiene viva gracias al empeño de aficionados que han entregado buena parte de su vida a preservar este legado musical. Entre el puñado de guardianes que se han encargado de conservar esta herencia cultural se encuentra José Luis Alonso Rozada. Pepe, como es conocido por todos, recibió ayer un cálido homenaje. En la cita estuvo la consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, que definió al agasajado como una institución: "Lo que ha hecho y trabajado por la canción asturiana de forma altruista es impagable. Forma parte de un grupo de personas que cogió el testigo de una generación que aún disfrutaba de una cultura tradicional muy viva y que se encargaron de hacérnosla llegar a los que hemos venido detrás".

Una de las actuaciones del encuentro musical que sirvió de homenaje a Pepe Rozada.

Pepe Rozada recibió el cariño de sus vecinos durante un acto celebrado en el teatro municipal de El Entrego. El objetivo era reconocerle "su labor de difusión, fomento y preservación de la tonada" durante los cuarenta y cuatro años que estuvo al frente de la Asociación de la Canción y el Folclore del Valle del Nalón, y los más de veinte que dedicó a la organización del Certamen Municipal de Canción Asturiana, que contaba con la colaboración de LA NUEVA ESPAÑA.

"Estamos ante un incansable promotor y defensor de la canción y el folclore asturiano", destacó el alcalde del concejo, José Ramón Martín Ardines. "Se trata de un reconocimiento plenamente merecido por el la dedicación, el trabajo desarrollado y el compromiso infatigable que ha mostrado durante toda su vida para dar visibilidad y proyección a la canción asturiana y al amplio elenco de cantantes de las comarcas mineras", apuntó la concejala de Cultura y vicealcaldesa, Cintia Ordóñez.

Muy agradecido, Pepe Rozada estuvo arropado por su familia. Reconoció que ha sido mucho el trabajo realizado durante casi medio siglo: "Empezamos cuatro amigos y el primer encargo que asumimos fue organizar un homenaje a un cantante de San Vicente que por entonces ya estaba muy mayor, Silvino Fueyo". Desde entonces no ha parado de velar por la canción asturiana. Ha sido testigo de la transformación de esta forma de expresión cultural. "La gente ya no canta en los bares y hay que asumir que recuperar esta costumbre hoy en día resulta muy complicado, ya que a muchos clientes les molesta, esa es la realidad". Rozada añora los tiempos en los que los aficionados "sabían a qué bares tenían que ir si querían escuchar tonada". Pero eso no significa que perciba que la canción asturiana esté condenada al silencio. "Si queremos atraer a los jóvenes, la clave es apostar por los concursos, que es lo que mantiene un gran atractivo y hace que la gente se quiera subir a un escenario". Por ellos, reclama ayudas para los certámenes que se siguen organizando en la región: "Demandan mucho trabajo y se necesita apoyo económico por parte de las administraciones".

El homenaje que acogió El Entrego contó con una nutrida representación del mundo de la canción asturiana. Actuaron Anabel Santiago, José Antonio "Cantu la vara", Alicia Villanueva, Pilar Barreñada, Laudelina Hortal, Patricia Pariente, Juan José Díaz, Raúl Díaz, Virgilio Pato, Alberto Varillas y Michael Lee Wolfe. La gala también contó con la intervención de la Bandina de Gaites Valle del Nalón y el gaitero Ramón García.