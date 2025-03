Los vecinos convocan protestas por los retrasos en la urbanización del soterramiento de Langreo

Llevan años echándose a la calle para denunciar los retrasos en la obra del plan de vías y volverán a hacerlo una vez más. La Plataforma por el Soterramiento de Langreo convocó ayer nuevas protestas para principios de abril, ahora debido a la incertidumbre sobre los plazos para ejecutar la urbanización de los terrenos liberados por las vías y el "rechazo" a ejecutar el Plan Especial de Reforma Interior (Peri) del barrio de El Puente. Reclaman al Principado que mueva ficha porque temen que su mutismo regional de las últimas semanas (el Ayuntamiento de Langreo también ha pedido explicaciones sin encontrar respuesta) encierre problemas con la obra que conlleven nuevos retrasos en un proyecto que lleva en marcha más de tres lustros.

La sede de la asociación de vecinos de Langreo Centro acogió una reunión en la que representantes de la Plataforma –David García, Xuacu de Hoyos y Julio Fueyo, que también preside el colectivo vecinal de El Puente– informaron de cómo está la situación. Entre los asistentes hubo ediles del PP e IU de Langreo, y también acudió el exalcalde Jesús Sánchez. Mientras a escasos metros, en la plaza Merediz, los langreanos seguían el eclipse parcial de sol, en la asamblea el futuro del soterramiento pintaba igual de sombrío.

La apertura del túnel al tráfico ferroviario está prevista para el 12 de mayo, pero no hay noticias sobre cuándo se urbanizarán los terrenos que hasta ahora ocupaban las vías en superficie. "Estamos preocupados porque nos da la impresión de que el Principado no tiene muy claro lo que va a hacer. Queremos celeridad y que se cumplan lo que está comprometido", argumentó de Hoyos.

García, por su parte, precisó cómo serán las movilizaciones. Serán el 8 y el 10 de abril, de 10.00 a 12.00 horas y de 17.00 a 19.00, bajo el lema "Urbanización y Peri de El Puente: solución ya". Se organizarán a la altura del antiguo paso a nivel de Langreo Centro y conllevarán cortes de carretera. "A partir de ahí, iniciaremos también una ronda de contactos con los grupos parlamentarios. Si no hay solución y un cronograma sobre los plazos de obra, el siguiente paso será un encierro, aunque todavía no está definido dónde sería".

El representante vecinal mostró su inquietud por la falta de información del Principado sobre el inicio y el calendario de obras de la urbanización, que debe dar lugar a un gran bulevar, con un paseo peatonal rematado con zonas verdes, carriles bici y distintos elementos de mobiliario urbano. Esa obra de urbanización fue adjudicada hace dos años y medio por el Principado por 6,7 millones, con un plazo de ejecución de 15 meses. Sin embargo, los sucesivos retrasos en la culminación del soterramiento hicieron que se fuera posponiendo su inicio.

"Según las noticias que tenemos la adjudicataria de la obra ya ha presentado una reclamación al Principado para pedir una compensación por daños y perjuicios, al no haberse iniciado la obra", señaló García, que añadió: "Se nos escapa si tendrá que volver a licitarse porque no tememos que pueda pasar como con el hospital de Cabueñes y que la empresa diga que no le interesa la obra o que es deficitaria a nivel económico porque los precios hayan aumentado". También es preciso "prorrogar con urgencia" el convenio de la obra, que expira el 8 mayo.

Otro de los grandes motivos de preocupación vecinal es el Peri de El Puente, el plan que debe ordenar el desarrollo de una de las zonas más castigadas por la obra del soterramiento y "que ahora dicen que no quieren hacer, según han trasladado a los vecinos", expresó García. Julio Fueyo manifestó que "tampoco se va a tocar la carretera", muy castigada. "En la zona central del barrio hay un tramo de vía que no se ha quitado. No sé si lo que pretenden es poner unos vagones y así tapar la porquería que tenemos aquí y que no se vea", apostilló. n

