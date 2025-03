La oposición apoyará las protestas vecinales por el retraso en la urbanización del soterramiento de Langreo

Los vecinos que integran la Plataforma por el Soterramiento de Langreo no estarán solos en las movilizaciones convocadas a principios de abril en protesta por la incertidumbre sobre los plazos para ejecutar la urbanización de los terrenos liberados por las vías y el "rechazo" regional a ejecutar el Plan Especial de Reforma Interior (Peri) del barrio de El Puente. Todas las formaciones de la oposición representadas en la Corporación, a excepción del PSOE, manifestaron ayer su respaldo a las protestas y compartieron la inquietud vecinal. El gobierno local (IU) también tildó días antes de "intolerable" la "indefinición" del Principado sobre el inicio de los trabajos.

Las movilizaciones serán el 8 y el 10 de abril, de 10.00 a 12.00 horas y de 17.00 a 19.00, bajo el lema "Urbanización y Peri de El Puente: solución ya". Tendrán lugar a la altura del antiguo paso a nivel de Langreo Centro y habrá cortes de carretera. Si la Plataforma no obtiene una respuesta satisfactoria por parte del Principado, sopesa ir más allá y protagonizar un encierro de protesta.

La obra de urbanización fue adjudicada hace dos años y medio por el Principado por 6,7 millones, con un plazo de ejecución de 15 meses. Pero no ha llegado a ponerse en marcha, penalizada en parte por los retrasos en la culminación de la galería subterránea. Ahora que esos trabajos de falso túnel se acercan a su fin, tanto el gobierno local como los vecinos han mostrado su preocupación porque no tienen noticias de cuándo se iniciará la obra. Y existe el temor de que haya que repetir la licitación o aportar más fondos, con los consiguientes retrasos.

La portavoz del PP de Langreo, María Antonia García, estuvo en la reunión celebrada por los vecinos el pasado sábado en la que se convocaron las protestas. También asistió Araceli Jánez, concejala del gobierno local de IU. La edil popular reconoció que "no disponemos del proyecto de urbanización, pero sospechamos que no cumple con las propuestas que habían sido aprobadas por el Ayuntamiento". A lo que agregó: "La urbanización lleva tiempo adjudicada e incluso se llegó a hablar de que se podrían acompasar con la obra del túnel. Y si no se han puesto en marcha es lógico que la empresa adjudicataria pida indemnizaciones y, con el tiempo que lleva firmado ese contrato, quizá haya que ir a una actualización de precios, encarecer la obra y retrasarla todavía más". Jánez fue muy clara: "Vamos a apoyar las movilizaciones porque entendemos que esto va más allá de cuestiones políticas. Es una obra que es necesario finalizar por el bien de Langreo".

El portavoz municipal de Vox, Daniel Martínez Buelga, también mostró su respaldo a las protestas vecinales. "Nosotros ya manifestamos nuestra inquietud por lo que está pasando en las preguntas que planteamos al gobierno local en el último Pleno. Queremos que se haga ya". Melania Montes, del grupo de ediles no adscritos, indicó: "Secundaremos la movilización. Entendemos que esto ya roza lo vergonzoso y también queremos decir que hay cierta opacidad por parte del gobierno local sobre la información que se está dando".

El PSOE se desmarcó de la postura del resto de los partidos de la oposición y evitó dar su apoyo a las protestas. "La realidad es que las obras están en marcha y eso es una realidad tan cierta como que es así por la implicación económica y el apoyo de los distintos gobiernos socialistas", afirmó el portavoz del grupo municipal del PSOE, Javier Castro.

