Freno a la sangría demográfica en San Martín: el concejo gana población por primera vez en más de veinte años

San Martín del Rey Aurelio crece. La población del concejo aumenta por primera vez después de más de veinte años de descenso continuado con un total de 135 nuevos habitantes que elevan el censo de población a un total de 15.553 ciudadanos al cierre del año 2024.

Son los datos oficiales actualizados tras cotejar el Ayuntamiento la información recibida hace unos días por parte del Instituto Nacional de Estadística (INE) con la que obra en el padrón Municipal, que confirman 909 altas frente a 766 bajas durante el año pasado. En los datos aportados aparecen ocho altas "por omisión". Pueden ser niños que aún no han sido empadronados o personas que viven en el municipio pero que no están empadronadas y por tanto no se incluyen en el cómputo oficial.

El crecimiento de la población ha sido posible por el aumento del flujo migratorio, es decir, el número de habitantes que han llegado mayoritariamente de otros municipios del territorio nacional, esto es, 644 nuevos vecinos, procedentes principalmente de comunidades como Madrid o Andalucía; seguido de las altas de migrantes del extranjero, que suman 168 nuevos residentes, de países como Venezuela, Colombia o Rusia.

Por el lado contrario, las bajas por cambio de domicilio a otros municipios o al extranjero durante 2024 fueron 443 y 35 habitantes, respectivamente.

Para el alcalde de San Martín del Rey Aurelio, José Ramón Martín Ardines, el aumento en el número de habitantes "es una noticia positiva, ilusionante y esperanzadora que revierte por primer vez una caída de población durante las últimas dos décadas y sienta una base para avanzar en la senda de la recuperación y el asentamiento de la población".

Para Ardines, en este cambio de tendencia son determinantes factores como "la centralidad del municipio en Asturias, la calidad de vida, la disponibilidad de vivienda a precios más económicos o la extensión del teletrabajo".

La confirmación del aumento de la población es un dato, añade Ardines, "esperado", habida cuenta que desde el año 2017 la caída de población en términos globales había ido a menos de manera progresiva "y a pesar de un crecimiento vegetativo negativo".

San Martín lleva años entre los municipios de España más baratos para vivir, uno de los lugares donde las familias tienen que hacer menos esfuerzo económico para comprar una vivienda: el equivalente al 7% de los ingresos familiares, según algunos estudios. n

