La plataforma local contra los parques de baterías celebra la renuncia la empresa a instalarse en Valnalón y pide una reforma del plan urbano

La plataforma Stop Baterías en Langreo se felicita por la renuncia de la empresa Dalia Solar a instalar un parque de dispositivos de acumulación de energía en Langreo, en la ciudad industrial de Valnalón. Aun así, el colectivo “seguirá vigilante” ante nuevas iniciativas del sector para implantarse en el concejo y pide al Ayuntamiento “una reforma del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que regule este tipo de instalaciones”. Alfredo Turrado, portavoz de la plataforma pone como ejemplo el Ayuntamiento de Llanera “que prevé incluir esta regulación en la revisión de su plan general”.

La plataforma está “relativamente satisfecha” tras el anuncio de Dalia Solar “porque los vecinos ya podrán dormir tranquilos”. De todos modos su foco está ahora en otra empresa que ha solicitado información al Ayuntamiento de Langreo sobre la compatibilidad de actividad para instalar un parque de baterías en Meriñán, Lada. “Estos parques no deberían estar nunca próximos a viviendas ni a centros de actividad humana o ganadera”, insiste Turrado.

El colectivo que se opuso a las pretensiones de la compañía que pretendía instalarse en Valnalón lamenta además “la falta de información por parte del gobierno municipal, de IU, y del PSOE, que es quien gobierna en Asturias”, aunque también reconocen “el soporte recibido en nuestra lucha y a título particular por algunos concejales de Langreo”.

“Entendemos la necesidad que tiene el Ayuntamiento de captar fondos e inversiones, máxime teniendo en cuenta la situación económica del Ayuntamiento, pero no puede ser a costa de la salud ni de los intereses de los vecinos, los trabajadores y los emprendedores de Langreo”, aseguró Turrado en referencia al resto de empresas de Valnalón. El portavoz también insistió en que siguen “a la espera de una reunión con el alcalde de Langreo -Roberto Marcos García (IU)- para analizar la cuestión”.

Precisamente el responsable de una de esas empresas de Valnalón a las que hace referencia Turrado, César García Antuña, de Cervezas Caleya, estaba este martes “muy contento” porque no se instale un parque de baterías a 50 metros de la nave donde ellos elaboran cerveza artesana. “Es una gran noticia, estamos encantadísimos”, insistió García Antuña, que argumentó que “no sabíamos cómo nos podría afectar un parque de baterías tan cerca de nuestra nave, no conocemos qué tipo de contaminación acústica o medioambiental puede producir una instalación de este tipo y no sabemos tampoco si podría afectar a nuestro producto”. Además, señaló el empresario cervecero, “nos habían informado de que la obra del parque de baterías supondría cerrar durante seis meses la carretera que utilizamos habitualmente para entrar y salir de nuestra nave, lo que nos hubiese ocasionado importantes problemas logísticos”. También apunta García Antuña que se sentían “una especie de conejillos de indias porque hay mucha falta de información sobre los parques de baterías”. Además, entiende que “iban a montar algo que no genera ningún puesto de trabajo, no habría personas trabajando allí, lo que también nos mosqueaba un poco, si no hay nadie ahí dentro no sabemos las causas, si es por una posible contaminación o por otra causa”.

“Nos parece genial que ahora la empresa recule”, subrayó César García Antuña, que se suma a la petición de la plataforma de “que se regule, que se haga un plan, que no se instalen estos parques de baterías sin saber cómo pueden afectar al entorno”.

El pasado mes de enero se conoció la pretensión de Dalia Solar de instalar un parque de baterías en Langreo, en una parcela de la Ciudad Industrial de Valnalón de la zona más cercana al pozo Candín, en un terreno de unos 2.000 metros cuadrados próximo al nuevo acceso a Valnalón. El presupuesto de la operación que barajaban era de 4.583.596 euros.

La compañía presentó su propuesta a la Consejería de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico, que sometió el proyecto a información pública a través del Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA). El pretendido parque, con una capacidad de almacenamiento de 20,184 megavatios-hora, estaría formado por ocho contenedores, un edificio prefabricado y una línea subterránea de alta tensión de tres kilómetros hasta la subestación Set Langreo de la compañía distribuidora E-Redes.

El Ayuntamiento de Langreo acogió con buenos ojos la iniciativa. También lo aplaudió la agrupación local de IU que defendía que Valnalón era el “lugar adecuado” para un parque de baterías, una actividad "que no es de alto impacto o altamente contaminante".

Desde IU se argumentó que “todas las actividades industriales generan algún tipo de impacto ambiental, pero los almacenes de energía eléctrica en baterías no son una actividad de alto impacto o altamente contaminante, como puede ser una central térmica". Defienden desde IU, que ostenta el poder en el Ayuntamiento de Langreo, que el cambio de modelo energético, que contempla el abandono progresivo de los combustibles fósiles (petróleo, gas, carbón) y el incremento sustancial de la producción de energías renovables, en especial eólica y solar, "implica una necesidad de almacenes de acumuladores para garantizar el suministro eléctrico, ya que a diferencia de las centrales de gas o carbón, que producen más o menos cantidad a voluntad, las renovables producen de acuerdo con las condiciones meteorológicas con independencia de las necesidades de consumo". Por ello, enlazan, "son precisos una gran cantidad de almacenes en toda España para gestionar el sistema eléctrico, otra cosa es ver las mejores ubicaciones".

Al final, la empresa ha retirado la propuesta para alegría de la plataforma y de los empresarios más cercanos al terreno donde pretendía ubicarse la instalación.