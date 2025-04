El Principado comprará pisos de segunda mano en Aller para alquilarlos a precios asequibles

El Principado de Asturias adquirirá pisos de segunda mano en distintas localidades del concejo de Aller para destinarlos a alquiler asequible. El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, lo anunció ayer en una visita al municipio. Su departamento invertirá 300.000 euros en una operación que busca ampliar así el parque público de vivienda en el concejo. En concreto, 288.000 euros se dedicarán a la adquisición de los pisos y otros 12.000 permitirán sufragar los gastos de notaría.

Zapico, que mantuvo un encuentro con el alcalde de Aller, Juan Carlos Iglesias, en el que también participó el director general de Vivienda del Principado, Daniel Sánchez, calificó la iniciativa de "pionera y novedosa". El consejero explicó que en los próximos días se publicará en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) la convocatoria a la que se pueden sumar aquellos propietarios del concejo que quieran vender sus pisos al Principado. En las bases se marcarán las características de las viviendas a adquirir y en qué localidad del municipio allerano deben estar ubicadas. Algo que se hará "con criterios técnicos". El titular de Ordenación del Territorio del gobierno asturiano animó a los propietarios a informarse una vez que se presenten las bases "y participar en el proceso, que será bueno para ellos, para los que accedan luego a ese alquiler y para todo el concejo".

La operación busca "mejorar las posibilidades de acceder a una vivienda de alquiler y que estos municipios sigan teniendo vida, que es lo que se merecen", aseguró Zapico, para quien "no estamos ante una crisis de vivienda en el sentido tradicional, no estamos ante una crisis de construcción de pisos sino que el problema es de acceso a la vivienda y no puede solucionarse solo con nuevas promociones, también es posible actuar mejorando urbanísticamente estos núcleos urbanos con iniciativas como esta". Por eso el Principado comprará esos pisos para luego alquilarlos, "para intentar solucionar parte de esa crisis reaprovechando viviendas ya existentes". "A finales de mayo y principios de junio podremos ver los primeros resultados de la iniciativa", avanzó el Consejero.

Zapico insistió en que para hacer frente a la falta de vivienda no se puede optar por una única vía, por lo que ha apostado tanto por impulsar la nueva construcción y la rehabilitación como por otras fórmulas novedosas, como la presentada en Aller.

Dentro de esta política de vivienda, que busca fijar población en los concejos mineros, el Ayuntamiento de Aller cederá al Principado uno de los bloques de las antiguas escuelas de Caborana para que pueda ser rehabilitado y, posteriormente, incorporado al parque público autonómico de viviendas.

El consejero de IU agradeció la cesión por parte del Consistorio y aprovechó también para explicar que el programa "Alquilámoste", que el Principado pondrá en marcha este año, "garantizará que los propietarios cobren el alquiler todos los meses y recuperen el piso al finalizar el contrato".

Suscríbete para seguir leyendo