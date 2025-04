"El cine debería estar en las escuelas hace mucho, llevamos 40 años de retraso"

Lola Salvador mantiene que un guión de cine es como una partitura, el espectador no lo ve pero sin lo escrito, todo se caería, no habría ni cine ni música. Por eso estaba encantada de participar en el proyecto "Así suena la vida de..." con el que el Conservatorio de Mieres propone conocer a personalidades de la cultura a través de esas canciones que han marcado su vida. Lo que sí ha hecho ella es marcar la vida de generaciones de españoles. Guionista de "El crimen de Cuenca", "Las bicicletas son para el verano", el programa radiofónico "Verso a verso" o el recordado "Barrio Sésamo". Parece que a sus 86 años ya lo ha hecho todo, pero no, está ilusionada con sacar adelante un proyecto sobre el pintor asturiano Evaristo Valle. Salvador estuvo acompañada por el escritor uy profesor de la Universidad de Oviedo Julio Rodríguez.

¿Cuál es la música de su vida?

No está escrita todavía. No tengo ni idea. Hemos estructurado el acto pensando en las músicas que tienen que ver con una vida. Músicas de la infancia y músicas que tienen que ver con proyectos o gente que has conocido.

¿Cómo era la música de su infancia?

Música tabernaria, relacionada con los borrachos, con las guerras y con la libertad. Me eduqué en el Colegio Inglés y la música siempre ha sido muy importante en la educación británica por eso este proyecto es tan importante, porque tiene que ver con gente que enseña y gente que aprende música y eso es muy importante porque la música es el mejor regalo de la vida.

Dice que la música de su vida no está escrita, ¿y el guión de su vida"

Después de todos los miles de años que llevo vividos, yo creo que está bastante escrito. Tener 86 años te da la ventaja de que no tienes que demostrar quién eres ni a ti mismo. Si no te has enterado a esta edad no te vas enterar nunca. Por eso mi música es una mezcla de música tabernaria y música popular, de lo divertido a lo clásico. Ahí estoy, entre la taberna y la cultura.

Hablaba de la importancia de la enseñanza musical y usted siempre ha defendido que el cine debe estar en las escuelas.

El cine debería estar en las escuelas desde hace mucho tiempo, llevamos 40 años de retraso. En mi caso, siendo niña, en el "kinder", ya cantábamos y escribíamos. Ahí estaba la música y el cine. La música estructura tu vida. Yo las películas me las canto. Todo el ritmo que tiene un guión, de espacios, de tempos, está muy relacionado con la música. El guión es la partitura de una película, en el sentido que tienes que conocer todos los instrumentos, todas las mecánicas.

La inteligencia artificial también puede hacer partituras y guiones.

Que lo haga, y seguramente serán más eficaces. La gente que escribimos o que tenemos una actividad creativa queremos transformar las cosas, queremos emocionar, queremos que el mundo sea más justo, queremos divertir, queremos muchas cosas. Pero todo eso seguro que lo hace mejor una máquina porque nosotros no hemos conseguido cambiar demasiadas cosas. Ahora la imagen se utiliza para engañar, es una herramienta usada de forma muy torticera por los malos del planeta. Por eso es importante que en las escuelas se enseñe a discernir y a tener un pensamiento crítico.

¿Hemos ido para atrás, la sociedad está involucionando?

Para atrás nunca se va. El tiempo va hacia adelante. Desde que yo nací, en 1938, no se puede decir que hayamos ido para atrás, he vivido media vida en una dictadura y el resto en una democracia que tiene que defenderse. Ahora estamos aterrorizados con las guerras pero soy optimista y mientras viva me gustaría ayudar a que las cosas sigan siendo posibles y no haya demasiada gentuza. Al final si hay un fuego, la gente coge los cubos, hace una cadena y lo apaga.

Volviendo a los guiones. ¿Cómo está el sector?

Hay más trabajo, pero el mercado del cine, la televisión y las series está gobernado por el dinero. Cada vez es más difícil desarrollar proyectos independientes que lleguen a la gente. El mundo de la narración cinematográfica cada vez está más cautivo, pero sigue habiendo libros y sigue habiendo pensamiento de gente interesante, estupenda, que está ahí dando la batalla.

Hablando de proyectos y de dinero, ¿para qué le gustaría tener financiación?

Estoy muy ilusionada con un proyecto sobre Evaristo Valle. No es un biopic, es un proyecto más global, de contar su vida y su entorno, lo que ocurrió en la época que él vivió, entre 1873 y 1951. Solo nos falta la financiación.

