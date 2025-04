Casi todas las mujeres con adicciones son víctimas de violencia de género

Profesionales con amplia experiencia en el tratamiento de adicciones participaron ayer en Mieres en un seminario enfocado a que los terapeutas reflexionen sobre los diferentes efectos de esta problemática en las mujeres, considerando la perspectiva de género como eje central. El encuentro organizado por la Fundación EMET (Córdoba) y el Centro RED de Mieres puso de manifiesto que las mujeres se enfrentan a muchas más dificultades que los hombres cuando intentan acceder a ayudas para reconducir sus vidas. Una mayor estigmatización, el sentimiento de culpa, las cargas familiares y una oferta de atención demasiado masculinizada son algunos de los obstáculos añadidos para las mujeres que buscan superar sus adicciones. Los profesionales subrayan también que la violencia de género y el maltrato son, en estos casos, un agravante muy presente.

"El sistema no está preparado para dar atención a las necesidades de las mujeres, y en el caso de las adicciones, la situación es aún peor", destaca la psicóloga Elisabeth Ortega. La directora del Centro RED de Mieres sostiene que "el rol que asignamos a la mujer en la sociedad interfiere en la atención que recibe en los centros, donde no hay recursos específicos para ellas, empezando por unos espacios absorbidos por los hombres". Aunque el número de mujeres que demandan en Mieres ayuda por adicciones ha aumentado y actualmente son el 22 por ciento del total de atendidos, ellas llegan más tarde a los programas de asistencia. Es debido a varios factores, como "un mayor sentimiento de culpa y una vergüenza que hace que tarden más en pedir ayuda". Lo normal es que, en el mejor de los casos, no se pongan en manos de terapeutas hasta pasados los 40 años. La también psicóloga Sandra Canteli (Nacai) da otra clave: "Las mujeres suelen consumir en el ámbito privado, al contrario que los hombres que lo hacen en ámbitos de socialización, lo que aumenta el sentimiento de vergüenza y retrasa la decisión de pedir ayuda".

El Centro RED de Mieres lleva una década desarrollando, en coordinación con el Ayuntamiento, programas de ayuda a las personas con problemas de adicciones. Se trata de una entidad pionera a nivel regional en tratamientos con perspectiva de género y, desde hace ya un tiempo, ofertan atención ambulatoria. Durante 2024, un total de 260 personas fueron atendidas por un equipo de terapeutas para los que la profesionalidad pasa por hacer gravitar los servicios sobre relaciones que fomenten la calidad humana. En el centro, que tiene su sede en la calle Manuel Llaneza, también vienen detectando un notable aumento de las mujeres que demandan ayuda, el año pasado fueron 69. Los terapeutas vinculan este preocupante aumento no solo con una mayor prevalencia de las adiciones, sino una mayor tendencia de las afectadas por buscar apoyo. Para ello ha sido clave la incorporación de la perspectiva de género en todos los programas que desarrolla la entidad, así como en las dinámicas de trabajo.

Vera Suñé es responsables de proyectos de la Red de Atención a las Adicciones (UNA). "Hacen falta alianzas locales sólidas que respalden las intervenciones en cada territorio, adaptándose a las singularidades". El trabajo que realizan en este sentido centros como RED destapa duras realidades: "Prácticamente la totalidad de mujeres con adicciones han sido víctimas de violencia de género", coinciden en señalar Elisabeth Ortega y Sandra Canteli . Esta último apunta igualmente que en el caso de la experiencia del colectivo Nacai, el 80 por ciento sufrieron abuso infantil. Esta entidad busca mejorar la calidad de vida de las personas drogodependientes, ya sea en consumo activo o exconsumidores, trabajando la reducción del daño, la incorporación social y su integración en el entorno. Los profesionales reclaman un mayor esfuerzo para integrar en las terapias una visión de género. "Los servicios están enfocados a las necesidades de los hombres, que se adueñan de todo", lamenta Canteli.

