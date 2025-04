La polémica por el ferrocarril en el Nalón: UGT se opone al recorte de paradas en el tren a Gijón

"No aceptamos recortes, solo servicios a mayores. Lo que hay que hacer es poner más trenes, no recortar paradas". Así de contundente se muestra el secretario general de la UGT del Nalón, Ángel García, ante lo que considera un "globo sonda" para perfilar el futuro de la línea de tren Gijón-Laviana, en la que varios servicios al día suprimirían paradas para recortar el viaje en 27 minutos. "Nadie nos ha informado oficialmente, y desde el primer momento vamos a dejarlo claro: no admitiremos recortes, solo añadidos. Si se apuesta por el transporte público, hay que poner más trenes". Además, recalcó, con los actuales avances tecnológicos "el tren podría no detenerse en las paradas donde no se sube o se baja nadie. Es cuestión de inversión".

García subraya que "lo ideal, si se apuesta por el transporte público, es hacer que los trenes pasen cada 30 minutos, o cada 40 como máximo, mejor que cada hora como ocurre ahora". Rechaza el recorte de paradas en algunos de los servicios diarios, "hablamos de apuesta por el mundo rural, y lo que se hace es suprimir servicios que son muy importantes, que en algunos casos son vertebradores de poblaciones, como Tuilla o Barredos", recalca el líder ugetista del Nalón.

"Vamos a oponernos a estos planes", anuncia el representante sindical, que señala que "tras tantos meses soportando cortes de circulación, los usuarios del tren se merecen un plan mejor. No podemos permitirnos más recortes". Sobre las paradas con pocos usuarios, resalta que "pueden no ser obligatorias. Hoy la tecnología permite hacer muchas cosas, y lo lógico sería que se pudiese saber dónde hay que parar y dónde no". Algo que, además, si se hiciera con el pago en los tornos de la estación, favorecería "a los usuarios que pagan el billete". Porque, "otro de los problemas de esta línea de tren" es "la falta de personal", tanto en las estaciones como en los convoyes. "No hay revisores", critica.

García indica que, ante todo, "este no es un tren de media distancia. Es una línea de cercanías, que tiene que mantener comunicadas las poblaciones por las que pasa". Además, recalca que "se trata de un servicio público". García llama, además, a que los responsables de la planificación de la línea planteen estas propuestas, con recortes "a los vecinos de las localidades afectadas". "Verán que hay una oposición total. Pero no dan la cara, no se informa debidamente a los usuarios de cuáles son los verdaderos planes para la línea", concluye el secretario general de la UGT del Nalón.