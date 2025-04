Bloqueo a los ahorros municipales: Mieres tiene 10 millones que no puede utilizar por normativa estatal

"Como decía mi querido Alcalde, sin dinero no se puede hacer nada". Son palabras que Manuel Ángel Álvarez, regidor de Mieres, tomaba de su admirado Aníbal Vázquez, para lamentar que el consistorio mierense tenga parada una importante suma de dinero para ejecutar proyectos. En concreto, unos 10 millones de euros de los remanentes de ejercicios anteriores, que en virtud de las leyes estatales, el gobierno local tiene bloqueados y sin poder utilizar. Esto provoca, según indica el Alcalde, situaciones complicadas, ya que con estas partidas se podrían acometer inversiones y mejorar servicios públicos.

El regidor de Mieres pega un tirón de orejas al Gobierno central. "Exigimos al Ministerio de Hacienda que ponga en marcha ya, una vez por todas, el uso de los remanentes de los ayuntamientos", se pronunció Manuel Ángel Álvarez, que cifró el montante que Mieres tiene bloqueado. "Tenemos ahora mismo unos 10 millones de euros parados", aseguró el regidor, que hace unos días mantenía un encuentro con su homólogo ovetense, Alfredo Canteli, para darle el apoyo de la capitalidad de la Cultura a Oviedo y en el que en una conversación informal salía el tema de los fondos varados. "El Alcalde de Oviedo me hablaba de que ellos tienen unos 80 millones bloqueados", explicaba Álvarez. "Es cuestión del tamaño del concejo", agregó.

La petición de Manuel Ángel Álvarez es clara: "Es necesario que nos dejen gastar el dinero que es nuestro". El regidor mierense exige una reforma de la financiación de las administraciones locales, ya que según apunta, se ven perjudicadas respecto al resto. "Las Comunidades no tienen ningún problema para endeudarse, el Estado ya veis como está, y cuando hay que dar cuentas a Europa, siempre se meten con los ayuntamientos, que son los que están, en general, saneados, y tienen remanentes". El alcalde de Mieres señaló que además, el ciudadano de a pie no mira de quien es una u otra competencia a la hora de pedir soluciones a problemas o mejoras en los servicios. "Al final, el vecino a quien llama es a la puerta del Ayuntamiento, y lo que quiere es una solución a su problema. No van a tocar a la puerta de (Pedro) Sánchez o de (Adrián) Barbón, vienen aquí, a quienes les pueden solucionar el problema más rápido", apuntó. Los 10 millones que Mieres tiene bloqueados suponen una cuarta parte de su presupuesto anual, que en 2025 es de 43 millones.

Europa

El bloqueo de estos remanentes está generado además problemas a la hora de abordar proyectos financiados por la UE. "Los últimos fondos europeos que están llegando a los ayuntamientos ya hay que acompañarlos con dinero municipal, la financiación no la ofrece entera Europa, y hay inversiones que están en riesgo, ya que nosotros aportamos esa cofinanciación con el remanente", dijo, para agregar que "si estos fondos están bloqueados, la situación se complica". "Si el Ministerio de Hacienda no es capaz de firmar pronto ese decreto para que podamos usar ese dinero nos van a hacer polvo porque no vamos a cumplir con los plazos para poder llegar a cumplir".

Para finalizar, Álvarez también se refirió a la quita de la deuda a las comunidades y a la falta de sensibilidad con los municipios. "Deben comenzar a acordarse también de los ayuntamientos", dijo el Alcalde, para agregar que "me parece muy bien que haya una quita a las autonomías, pero algunos ayuntamientos necesitan ese tipo de ayudas también, porque todavía tienen deudas ya sea con los bancos o con el Estado, pero nadie mira para nosotros". "Como sigamos así, en unos meses el 90 por ciento de los ayuntamientos del país empezarán a tener problemas y reparos por parte de Intervención porque contaban con un dinero que ahora mismo está bloqueado y no va a llegar".

