Los centros de salud asturianos encienden las alarmas: ¿por qué sus pacientes no les cogen el teléfono?

¿Es usted de esas personas que cuando ve un la pantalla de su teléfono un mensaje de "número privado", un número largo (que suele ser de centralitas) o un teléfono desconocido, no lo coge? Puede ser que esté perdiendo una cita médica o una consulta. El miedo a las estafas telefónicas o el hartazgo ciudadano ante el telemarketing y las constantes llamadas para realizar ofertas empresariales está generando algunos problemas en el Servicio de Salud del Principado, que se encuentra con cada vez son más los pacientes que no cogen las llamadas por encontrarse con números desconocidos u ocultos. Ante esta problemática, los ambulatorios de Mieres se han puesto manos a la obra para encontrar una vía de solución.

Por este motivo, desde hace unos días, los centros de Salud de Mieres Norte y Sur tienen colocados unos carteles informativos con el número de teléfono "635355641", correspondiente a un móvil, desde el que se avisa que se va a llamar a los pacientes para que estos respondan a la llamada. Fuentes de la dirección del área sanitaria VII (Mieres, Aller y Lena), explicaron que tanto desde el departamento de administración y citaciones como los propios facultativos se están encontrando con la problemática del paciente que no coge llamadas. "La gente desconfía al ver números de teléfono que no conoce, y eso supone un problema, porque no lo cogen", señalan los responsables de Salud de la comarca del Caudal.

Detalle del cartel en la puerta del centro de salud de Mieres Norte. / A. Velasco

Lo cierto es que esta situación no genera solamente un problema, sino que se suman varios factores. Por un lado, y quizá lo principal, es que el paciente pueda perder citas médicas, pruebas o resultados de las mismas. Por otra parte, también la optimización de recursos y de tiempo. Si al paciente se le asigna una cita, pero no se le puede comunicar, y se acaba por reubicar a otros ciudadanos, todo ello provoca que el proceso administrativo sea más largo y se acumulen más retrasos.

En estos carteles informativos, y sobre un fondo llamativo en rojo, se deja claro que "Este teléfono es seguro". Así, señalan que "Si recibe una llamada de este número, conteste". "Es el número del que le llamaremos para hablar con usted (consulta telefónica, darle resultados, etc...)", agrega la nota. Además, también aconsejan a los pacientes que guarden el citado número de teléfono en su agenda de contactos bajo el nombre "Centro de salud". "Así, cuando le llamemos, sabrá que somos nosotros", finaliza el mensaje.

Además, en el cartel también aparece un aviso. Y es que este número del servicio de salud no recibe llamadas. Y comunica a los pacientes que deben seguir utilizando los téfonos habituales para ponerse en contacto con los servicios médicos de Atención Primaria.