Debate abierto: la línea de tren Gijón-Laviana enfrenta a asociaciones de usuarios, partidos y sindicatos

La reforma de la malla horaria en los trenes de cercanías de la antigua Feve, que se pondrá en marcha como experiencia piloto en la línea Gijón-Laviana a partir del 12 de mayo, fecha en la que está prevista la entrada en servicio del soterramiento de Langreo, provoca opiniones encontradas. La línea pasará a tener servicios ocasionales semidirectos, tanto en horario de mañanas como algunas tardes. En esos casos, el número de paradas se reducirá de las 26 actuales a solo diez, lo que equivale a un recorte del 61 por ciento y un ahorro en el viaje de 27 minutos.

Desde "Asturias al tren" muestran un apoyo "total" a los trenes semidirectos, "pues el ahorro de tiempo será considerable". El colectivo es rotundo. "Estamos más que hartos de paradas inútiles y de que los ciudadanos de la ciudad más grande de Asturias tengan que emplear más de hora y media en llegar a Laviana. El tren no es el autobús particular de ningún concejo, el que quiera eso que vaya a su ayuntamiento y que le pongan uno…", afirman en respuesta a las distintas voces que se oponen a la reducción de paradas en algunos servicios. Desde la UGT, primero, e IU Langreo, ayer mismo, se ha mostrado el rechazo a la eliminación de apeaderos como el de Tuilla, en Langreo. "Asturias al tren" insiste en que ese apeadero no cerrará y en él pararán esos servicios semidirectos.

En IU de Langreo se reconoce la puesta en marcha de trenes semidirectos como "una medida posible y a estudiar para reducir tiempos de viaje", pero rechazan "rotundamente el cierre de apeaderos". Para la coalición que gobierna en Langreo, "los apeaderos pequeños atienden pueblos y zonas rurales circundantes que carecen de otras posibilidades de transporte público, siendo por ello un elemento muy importante de calidad de vida y cohesión social, más allá de aspectos económicos". "Es por ello", insisten, "que los apeaderos tienen que tener unas frecuencias razonables que permitan un buen servicio". Proponen, por ejemplo, "el establecimiento de paradas discrecionales, según haya o no pasajeros en las estaciones", un método similar al autobús urbano.

"Asturias al tren" denuncia que muchos apeaderos de la red de Feve en Asturias "llevan vacíos no años, sino décadas, como avalan los propios datos de Renfe". La asociación asegura que "el futuro del ferrocarril en Asturias como transporte público pasa por hacer una profunda reforma de la malla horaria con más servicios semi-directos, sin esperar la llegada de nuevos trenes. La línea Gijón-Laviana es el comienzo".

"La mitad de los apeaderos de la región no llegan ni a cinco pasajeros diarios de media", afirman desde "Asturias al tren", que concluye su defensa del establecimiento de servicios semidirectos entre Gijón y Laviana explicando que "estamos radicalmente en contra de que los derechos de una minoría perjudiquen todos los días los derechos de la mayoría que quiere viajar en tren, con una cantidad insufrible de paradas absurdas e inútiles".

