La Folixa ya da tira en Mieres: "Es una de las mejores fiestas"

Si se analiza el refranero español, hay varias frases populares que este viernes se refutaron en el arranque de la Folixa na Primavera de Mieres. Desde "En abril, aguas mil", porque aunque cayó una tormenta el cielo se despejó para el pregón, no se deslució la jornada, hasta el que "nadie es profeta en su tierra". Y este último refrán lo desmintieron Mari Carmen Santos, "La Peli" y Luis Ángel Fernández, madre e hijo, y a su vez fundadora y director del Grupo Folclóricu "Prau Llerón" de Mieres. Fueron los encargados de dar el pistoletazo de salida al popular festejo, y lo hicieron con un pregón cargado de recuerdos, pero también de reivindicaciones. Lo que ambos tienen claro, como muchos mierenses, es que la Folixa "es una de las mejores fiestas". Y prueba de ello es que ya antes del pregón, en el parque Jovellanos ya se había empezado a repartir el tradicional vaso de sidra con el que luego degustar la bebida en las casetas. Cientos, miles de litros de sidra corren estos días por Mieres.

Fue Luis Ángel Fernández el que abrió fuego. Lo hizo en asturiano y agradeciendo a los responsables municipales que se acordaran de ellos para el pregón, haciéndolo "xustamente nel añu nel que la institución a la que representamos, el grupo "Prau Llerón" cumple el so 45 aniversariu". Fernández, que habló sobre su infancia en Santa Marina y el Polígono, también se refirió a lo que supone para él la fiesta de la primavera. "Pa mí la Folixa indudablemente ye baille, por oficiu y por devoción", arrancó, para proseguir "ye baille pel parque Xovellanos y ye baille pelos chigres". Para Fernández "tamién ye música, ye gaita, ye tambor, ye pandereta, y ye bodrhan, ye buzouki, ye vigulin". La gente es otra pieza esencial de estos festejos: "pa mí la folixa, ye ver xente pela cai, son bares llenos, ye alcontrase colos collacios. Pa mí ye xuntase cola xente del Prau Llerón pa beber sidra nel parque Xovellanos, y cenar un bocadillo en cualquier terraza enantes de los conciertos". "Pa mí la folixa, ye mercar el vasu de sidra pa tenelu de recuerdu, y que nunca venga pa casa. Pa mí la folixa ye salir de tranqui, por qué al día siguiente tienes que baillar, y acabar tornando pa casa a les 7 la mañana", agregó, para cerrar con que "pa mí la folixa ye una pena... ye una pena que solo seya una vez al añu, la verdá!".

Luis Ángel Fernández y Mari Carmen Santos, durante el pregón. / Fernando Rodríguez

El presidente del grupo Prau Llerón, que recientemente ha sido padre, hizo además una defensa de Mieres. "Tenemos un pueblu que yo nun sé si ye por qué acabo ser padre y me fijo más, pero ta enlleno guajes que merecen que lluchemos pol so futuru. Mieres tien un texíu d'asociaciones, colectivos y clubes deportivos, que tiren pol conceyu y lleven el so nome bien araguyosos, allá por onde van", apuntó, para agregar que "Mieres tien una ufierta cultural y d'ociu pa tou tipo de públicos, que ya la quisieran munchos conceyos, y tien un Campus Universitariu de primer nivel, el cual tenemos que siguir defendendiendo y poniendo en valor, como bien fizo el nuesu queríu Anibal". Y concluyó "en Mieres, tenemos una cantidad de servicios y una calidá de vida, que perdonaime, pero nun la cambio yo por na del mundu".

Tras despedirse, tomó el testigo su madre, Mari Carmen Santos. Nació en Zamora y se trasladó a Mieres a los pocos meses de vida. Y desde entonces, es una mierense más. Peluquera de profesión, lleva una vida dedicada a cantar y bailar. Pero, tal y como dijo, "no fue hasta época de la adolescencia cuando surgió mi interés por el folclore asturiano, cuando con diecisiete años tuve que elegir entre hacer los servicios sociales en la Cruz Roja o en los Coros y Danzas de la sección femenina". Y claró está lo que escogió: "Viví experiencias inolvidables como los viajes a Menorca, Gran Canaria o Tenerife. O como aquel viaje junto con Lolina, Monchu y Víctor a la última representación sindical que hubo en Madrid, en el que por la mañana ensayábamos en el Santiago Bernabéu y por las noches bailábamos el “Bimbó” en la discoteca Atocha".

Mari Carmen Santos recordó que "con veinticuatro años asumo junto a mi marido la dirección del grupo de baile de la junta de iniciativas de Caborana, con el cual obtuvimos numerosos premios como 'La Gaita de Plata' de Pola Laviana", y que fue a primeros de los 80 cuando formaron el primer grupo de baile de adultos, "Rixu" en el que también se encontraban "Jose Palacios, Aurora Bayón, Mariano o la reconocida Fini Suárez". Fue un proyecto breve, pero poco después lanza "Ximielgu", donde "junto a Ismael Arias, Ana, Ania o Marifé recorreríamos un montón de pueblos, para recoger bailes y cantares que anotábamos en un cuaderno, porque no había dinero para comprar una cámara súper 8". Con ese grupo se lanzaron a varias aventuras como "poner uno de los primeros chiringuitos de las Fiestas de San Juan, recreando la fachada de la Iglesia de La Pasera, o recuperar los olvidados enrames de las fuentes, engalanando la fuente del ayuntamiento".

Para Mari Carmen Santos, la Folixa es "una fiesta que vimos nacer, crecer y convertirse en una de las imprescindibles de la primavera asturiana". Y cerró el pregón como mejor sabe: cantando y danzando. y animando a todo el mundo a "participar en una de las mejores fiestas que tenemos en Mieres: 'La Folixa en la Primavera'".

Galardón "Fini Suárez"

Tras la lectura del pregón, el acto de apertura de la Folixa, que fue conducido por la actriz Eliana Sánchez, también sirvió para entregar el Distintivo a la Investigación Folclórica "Fini Suárez". Un premio que este año se llevó la revista "Asturies. Memoria encesa d'un país", que lleva casi medio centenar de números, convirtiéndose en referencia en la investigación y difusión de la cultura asturiana en todos los ámbitos. No sería este galardón lo único que se entregaría, ya que los participantes en el curso de escanciadores que se ha venido celebrando las últimas semanas también recogieron sus diplomas.

La parte solemne de la Folixa na Primavera dejaría después paso a la más festiva. Cientos de personas disfrutaron de la apertura de las pipas de sidra y el escanciado de la misma. Esa fue la antesala perfecta para esperar por los primeros conciertos. Y es que la música es una parte fundamental de estos festejos. A cierre de esta edición, estaba previsto que fuera la banda "Herbamora" la que inaugurase los conciertos, para cerrar esta primera jornada con Xurxo Fernándes, que ya había estado probando el sonido en el parque Jovellanos a primera hora de la tarde.