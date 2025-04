El centro para enfermos neurológicos de Barros carece de transporte adaptado, denuncian los usuarios

El Centro de Referencia Estatal para personas con Discapacidades Neurológicas (Credine), ubicado en el distrito langreano de Barros, atiende en la actualidad a 17 pacientes. En mayo se incorporarán otros tantos en el marco de un acuerdo con la Asociación Asturiana de Esclerosis Múltiple. Acudirán seis meses al centro langreano para recibir atención especializada, pero al igual que lo hacen los pacientes actuales, y los que han acudido al Credine desde su apertura en 2019, deberán hacerlo por sus propios medios. Este centro de referencia estatal no tiene transporte para ellos. En realidad el medio sí existe: el Credine tiene una furgoneta pero no tiene conductor, una plaza que debe dotarse mediante un proceso público de adjudicación.

Los usuarios han reclamado el apoyo del alcalde de Langreo, Roberto Marcos García. "Solicitamos transporte público adaptado para poder llegar al centro; es un escándalo que haya personas en silla de ruedas que no puedan venir para ser atendidos", explican los usuarios.

La flota de autobuses públicos de Langreo dispone de vehículos adaptados, y lo que piden los usuarios es que se utilicen esos buses para la línea que pasa por el Credine y que se instale una parada accesible en la entrada de este equipamiento, "una parada en condiciones", insisten.

El Alcalde, que atendió las peticiones de los usuarios, explicó que "está muy bien que las personas con movilidad reducida utilicen el transporte público para ir al Credine, pero desde el principio hubo un compromiso de que el centro tendría transporte propio y eso no se ha cumplido". "En el Credine ha habido muchos incumplimientos, el proyecto se ha ido reduciendo desde el principio", criticó el Regidor. Y desgranó: "La cocina y la cafetería no están en funcionamiento, hay camas para 60 personas que pueden quedarse internas en el centro y no se utilizan...".

El Credine tiene capacidad para 60 pacientes internos y otras 30 plazas de hospital de día. En un principio iba a tener 150 trabajadores. El centro, dependiente del Imserso, atiende en la actualidad a 17 paciente y tiene 27 trabajadores. "Nunca han creído en el proyecto. Si existiera el deseo de impulsarlo, estaría funcionando a pleno rendimiento", aseguró el alcalde de Langreo en referencia a los responsables del equipamiento.

Roberto Marcos García, ahora alcalde, formó parte del primer grupo que reclamó hace 20 años, cuando era párroco en Ciaño, la construcción en Langreo de un centro de parapléjicos como el de Toledo. No se hizo ese hospital pero sí el Credine, que lleva abierto desde 2019 y que durante la pandemia fue utilizado por el Servicio de Salud del Principado.

"Es que no puede ser que hagan un centro para personas con discapacidad y no se pueda llegar en silla de ruedas", lamenta el Alcalde. Accesibilidad, es lo que reclaman los usuarios, lo mínimo para un centro de atención a enfermos que en muchos casos tienen movilidad reducida.