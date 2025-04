Los críticos con la obra de renaturalización del Nalón en la zona de la Chalana amenzan con ir a los tribunales

"Nuestra lucha va a depender de la voluntad de los vecinos y si la voluntad de los vecinos es en que llevemos nuestra reclamación a los tribunales, lo haremos". Jerónimo González Buelga, fundador y presidente de Unión Rural Allerana y Comarcas del Alto Nalón (Uracan), la asociación que lucha contra la obra de renaturalización del río Nalón a su paso por el puente de La Chalana, en Laviana. El proyecto contempla la demolición de un muro de hormigón construido hace 70 años para encauzar el río y que los vecinos consideran "un cinturón de seguridad" contra las inundaciones.

El muro que se proyecta tirar y que los vecinos exigen que se mantenga. | D. O.

González Buelga considera "una barbaridad" el proyecto. Desde su asociación se exige el mantenimiento del muro, "y si quieren poner una escollera con bioingeniería, que lo hagan encima, que tapen el muro con esa escollera pero dejando debajo el hormigón".

Los vecinos se concentraron este sábado justo en la zona en la que arranca el muro, en el puente de La Chalana, un espacio que ahora es zona verde y que antiguamente era el cauce del río. Uno de esos vecinos, Jesús Zapico, es quien más cerca vive del muro de la polémica. En su opinión, el proyecto "es antieconómico, poco inteligente y nada lógico". Entiende que "si el muro funcionó como cinturón de seguridad durante 70 años y protegió Laviana de las inundaciones, no veo razón para derribarlo, nadie tira el tejado de su casa si no tiene goteras". "Hasta 1938, cuando se encauzó el río con un primer muro, el río discurría por ahí y con la incierta climatología que estamos viviendo en los últimos tiempos, no es del todo imposible que el río intente volver a ese cauce", añadió Zapizo. En la zona que antes fue cauce del río están ahora Palomares, Fontoria Nueva, el cuartel de la Guardia Civil de Laviana y un colegio de primaria. Algo que esgrimen los vecinos para alertar sobre las graves consecuencias que supondría una inundación en la zona.

"No podemos esperar a que pase lo que ocurrió en Valencia, en el barranco del Poyo, no podemos esperar a lamentar muertos, lo importante es prevenir", subrayó González Buelga ante dos decenas de vecinos que mostraron su rechazo a las obras. Son parte de los 2.000 que han firmado para modificar el proyecto de obra y que no se derribe el muro.

Las obras para la renaturalización del río Nalón a su paso por La Chalana comenzarán en unas semanas tras haber sido adjudicadas. La empresa asturiana Excade será la encargada de desarrollar los trabajos, que tendrán un valor final de 1.330.724 euros. Fueron cuatro empresas las que concurrieron al concurso público con la intención de hacerse con este contrato, financiado con fondos de la Unión Europea a través del Ministerio para la Transición Ecológica.

La Confederación Hidrográfica del Cantábrico no acepta los argumentos de los vecinos críticos y recalca que el proyecto que se va a ejecutar es completamente seguro. Los vecinos ya han mostrado su malestar ante la Confederación pero también ante el Ayuntamiento de Laviana, el gobierno del Principado y hasta la Casa Real.

Desde el gobierno local de Laviana se considera "muy triste" que se intente "utilizar catástrofes como la dana de Valencia para desconcertar a los vecinos y generar miedo, usando la mentira y ningún rigor técnico, sobre una actuación que lo que pretende es regenerar una parte importante del río, dar más capacidad de cauce, recuperar ambientalmente la zona y proporcionar un lugar de esparcimiento". De esta forma, niegan que la retirada de los muros suponga más peligro en caso de riada. El proyecto, recalca el gobierno local "obedece a criterios técnicos y no políticos". n

