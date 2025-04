El tren de Gijón a Laviana tendrá más servicios: los viajes semidirectos que ahorran 27 minutos se unirán a los ya existentes

No se reducirán servicios ni se cerrarán apeaderos. La reforma de la malla horaria en la línea de ancho métrico, la antigua Feve, entre Gijón y Laviana, una vez que entre en funcionamiento el soterramiento de Langreo el próximo 12 de mayo, no supondrá eliminar ninguno de los servicios actuales ni cerrar apeaderos a lo largo del trayecto. Al menos así lo afirma el Principado. El consejero de Movilidad, Cooperación Local y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, asegura que "lo que el Principado ha planteado es que esos servicios semidirectos sean nuevos, que sean una oportunidad a más". Es decir, que se unan a los ya existentes. "No podemos poner el foco en la reducción de paradas porque no se plantea el cierre de apeaderos", insistió Calvo, que quiere "transmitir calma a usuarios y vecinos".

El planteamiento de Feve es poner en marcha en la línea Gijón-Laviana trenes semidirectos que pararán solo en diez de las 26 estaciones y apeaderos del trayecto, lo que equivale a un recorte del 30 por ciento y por tanto un ahorro en el viaje de 27 minutos. Actualmente se tarda hora y media en llegar de Laviana a Gijón.

Con la puesta en marcha del soterramiento de Langreo, una obra que ha supuesto una inversión de 130 millones de euros y que se ha prolongado durante 16 años, "tenemos una nueva infraestructura que permite reducir tiempos y crear servicios que sean más competitivos", aseguró Calvo. El Consejero apunta que "sabiendo la realidad de la línea, qué demanda hay y dónde y cuándo hay usuarios, el Principado no ha planteado reducir servicios ni apeaderos, lo que se ha planteado es poner servicios nuevos, semidirectos, que mejoren los tiempos y la competitividad del tren entre Gijón y Laviana".

"Con los datos que tiene Renfe de dónde no hay pasajeros en determinados horarios se crearán esos servicios semidirectos que no pararán en determinados apeaderos y que permitirán que los tiempos de viaje sean menores en determinados horarios", insistió Calvo.

El Consejero asegura que la obra del soterramiento y el cambio de la vía en la línea supone disponer de una infraestructura nueva "que permite, sumado al sistema de control digital, que haya más frecuencias con más seguridad y mejorar las medias de tiempos". .

De este modo, el Principado quiere disipar las dudas y la inquietud generada entre los usuarios tras el anuncio de que los trenes no pararían en determinados apeaderos. Serán solo los semidirectos los que no lo hagan y se tratará de servicios nuevos, los actuales se mantendrán y seguirán haciendo las 26 paradas actuales a partir del próximo 12 de mayo, cuando está anunciada la entrada en funcionamiento del tramo del soterramiento de la vía a su paso por Langreo, entre La Felguera y Sama.

La reforma de la malla horaria de Feve no afectará solo a la línea Gijón-Laviana; esta será la primera, pero luego habrá reformas en todas las líneas de cercanías de ancho métrico en Asturias.

