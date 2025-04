Clamor por el estado de la plaza de abastos de Mieres: los comerciantes piden medidas

Los comerciantes de la plaza de abastos de Mieres están indignados por el estado del mercado. Así lo ha recogido el grupo municipal del Partido Popular, que a través de su concejal Víctor Ferreira, denunció el "pésimo estado" en el que se encuentran estas instalaciones. El edil señaló que "la situación del mercado de abastos es lamentable, una auténtica vergüenza para nuestro municipio."

Los populares centran sus demandas, que hacen públicas tras hablar con los vendedores de los puestos que todavía quedan abiertos, en que hay un "deterioro generalizado del mercado". Aluden asímismo a que se ha producido una bajada de ventas "por la decisión de cerrar al tráfico los cuatro costados del enclave", tras la peatonalización de las calles Doce de Octubre y Escuela de Capataces. En todo caso, el edil Víctor Ferreira, entiende que la mayor preocupación se centra en el "abandono al que está sometida la plaza por parte del Ayuntamiento, responsable directo de la gestión".

En este sentido, señaló que "los puestos cerrados, cuyo estado es responsabilidad única del Ayuntamiento, se encuentran en condiciones penosas, con estanterías rotas, abandonadas y una falta de salubridad evidente". El mantenimiento y la conservación de este mercado es nulo, señalan los populares, haciendo hizo hincapié en el "deplorable estado" de los aseos. "Especialmente el de personas con discapacidad, que ni siquiera está señalizado, y carece de tapa y soporte para que estas personas puedan agarrarse, presentando un hueco oxidado debido a la antigüedad de su ausencia", apunta Víctor Ferreira.

El estado del aseo para personas discapacitadas. / LNE

Víctor Ferreira también ha agregado la falta de limpieza en la plaza. "Varios comerciantes del mercado nos han trasladado la escasa limpieza del lugar, que se limita a un baldeo con manguera, sin el uso de productos de limpieza adicionales, lo que ha provocado que muchas zonas, que no son limpiadas por los propios comerciantes, presenten una suciedad considerable", agregó el edil del PP.

Por último, el concejal popular quiso recordar que "el Ayuntamiento de Mieres anunció hace 3 años una reforma integral del mercado, con un coste estimado entre 4 y 5 millones de euros, pero hasta la fecha no se han visto avances significativos". "Entendemos que, dado que la reforma está pendiente, no se realicen grandes dispendios", indicó Ferreira, que sin embargo señaló que "mientras llegan estas obras, el Mercado debe mantener unas condiciones mínimas de higiene y seguridad para los comerciantes y usuarios, ya que esta situación no se entiende salvo que el Ayuntamiento tenga otros planes y no los quiera decir", dijo Víctor Ferreira, que agregó que en el próximo Pleno, los populares llevarán una iniciativa para que se tomen medidas por parte del gobierno local.