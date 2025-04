Adiós a la temporada de esquí en Asturias: Pajares y Fuentes, sin nieve, mientras San Isidro en León sigue abierto

El próximo 20 de abril, domingo Santo, debería ser el último día de esquí para los usuarios de Valgrande-Pajares y de Fuentes de Invierno. Sin embargo, hace ya una semana que los esquiadores no se deslizan por las pistas asturianas. Y no lo harán ya hasta el próximo curso. Las previsiones meteorológicas no dejan lugar a dudas, y la ausencia de nevadas para los próximos días evidencia que los complejos no volverán a abrir este curso 2024-2025. Mientras tanto, la que de momento aguanta contra viento y marea es San Isidro (León), que tiene abiertos poco más de 2 kilómetros de pistas, y que ha logrado estar abierta toda la campaña.

La presente temporada de esquí en el Principado no va a ser recordada para bien. Podría recordarse por ser el año en el que estalló una situación laboral en Valgrande-Pajares, con problemas que se llevan arrastrando durante años. O por ser el año en el que Fuentes de Invierno pudo probar los cañones de nieve portátiles y en el que se firmó con León el acuerdo para la electrificación de la estación allerana, que si bien iba a estar listo para este curso, tampoco se ha podido estrenar.

Pero en lo meramente deportivo y climatológico, las estaciones asturianas no han tenido un buen curso. A pesar de que la campaña arrancaba con buenas perspectivas, cayendo nieve suficiente para que los esquiadores pudieran disfrutar las navidades, tras la festividad de Reyes, la nieve ya fue muy escasa como para abrir. A finales de enero y principios de febrero, respectivamente, Pajares y Fuentes de Invierno reabrieron, pero como reza el dicho popular, poco dura la alegría en casa del pobre. Apenas quince días abiertas, y las estaciones tuvieron que volver a echar el cierre, de nuevo por falta de su principal activo: la nieve. Eso provocó que los agentes económicos implicados en el entorno de la estación perdieran el puente de Carnaval, una de las fechas más rentables para los negocios.

La tercera intentona llegaba a finales de marzo, cuando tanto Pajares (19 de marzo) como Fuentes de Invierno (25 del mismo mes) lograban de nuevo una capa mínima para poder retomar la actividad. Pero de nuevo, pocos días después, se echaba el cierre. En Pajares, de forma prematura por la ausencia de algún responsable que pudiera poner en marcha la estación tras la baja médica del director, Javier Martínez, y la ausencia, también, del cuestionado jefe de explotación. Una situación que ha provocado una situación muy tensa, tanto entre los trabajadores, como entre los usuarios y en el propio Principado, responsable último de la gestión de la estación.

Semana Santa

La situación actual de los complejos asturianos, con sus pistas prácticamente sin un copo de nieve, unido a las previsiones meteorológicas de sol, calor y buen tiempo, y sin precipitación alguna en el horizonte, hacen que ya se pueda dar la temporada por cerrada. La Semana Santa era el último puente que se había previsto en el calendario para la temporada de esquí aprobado por el Principado de Asturias, pero de nuevo, como ocurriese ya por Carnaval, no serán ni Pajares ni Fuentes los que atraigan a los turistas a estas zonas. Salvo un milagro, la temporada de esquí se ha terminado.

La única alternativa que queda hoy en día es la estación leonesa de San Isidro. Un complejo, por cierto, en el que cada campaña esquían muchos asturianos, que ya antes de la construcción de Fuentes de Invierno, eran adeptos a esta estación. Las instalaciones gestionadas por la Diputación de León ofrecían este mismo lunes poco más de 2 kilómetros de nieve, con cuatro pistas y cinco remontes operativos.