Reforma de la financiación para poder invertir y menos papeleo: las peticiones de los alcaldes de las Cuencas para mejorar

Mantener o incluso aumentar población por primera vez en muchos años, poder ofrecer servicios de calidad y sobre todo, "poder responder con hechos a los ciudadanos. Somos la primera puerta a la que llaman, y es incomprensible que haya dinero ahorrado que no se puede invertir, o que para arreglar cualquier cosa haya que hacer tanto papeleo. La gente no lo entiende, y nosotros, la verdad, tampoco". Así se expresaba el alcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez, en el II Encuentro de Alcaldes y Alcaldesas de Asturias, con representación de los diez concejos de las Cuencas.

Burocracia excesiva, reforma de la financiación local, ley de contratos, falta de trabajadores esenciales, ley de función pública, tasa de reposición... son algunos de los problemas que, en mayor o menor medida, afectan a todos los ayuntamientos, también a los de las comarcas mineras. En el encuentro celebrado en el Gijón Arena, estuvieron además del regidor mierense, los alcaldes de San Martín del Rey Aurelio, José Ramón Martín Ardines; de Laviana, Julio García; de Lena, Gema Álvarez; de Aller, Juan Carlos Iglesias; de Morcín, Mino García; de Riosa, Roberto Álvarez; de Caso, Miguel Fernández y de Sobrescobio, Marcelino Martínez. Langreo estuvo representado en la figura de su segunda teniente de alcalde, Marina Casero. Todos ellos expusieron sus opiniones sobre cómo intentar mejorar la administración y local, y señalaron algunos de los principales problemas de las Cuencas y de cada uno de los concejos.

Manuel Ángel Álvarez, alcalde de Mieres

Álvarez tiene claro que "la administración local tiene tres problemas". Se trata de "la burocracia, la financiación y la Ley de función pública". Reclama una reforma profunda en cada uno de estos asuntos, porque "es de juzgado de guardia no poder hacer inversiones con el que es el dinero del propio Ayuntamiento" (en el caso de Mieres sus ahorros son de unos 10 millones). Tal y como está la normativa de financiación local, "se pueden pagar intereses a los bancos, pero no invertir gran parte del dinero municipal". Álvarez hace hincapié también en "el exceso de papeleo", también en el uso y la consecución de fondos europeos. "Hemos adjudicado una inversión muy importante, el polideportivo de Oñón, por 2,6 millones. Pues nosotros tenemos que pagar una parte, así lo recogen las normas de estas ayudas europeas, nos corresponden 700.000 euros. Pero al mismo tiempo, tenemos dificultades para poder pagar, porque nos lo impide la normativa".

Los vecinos, recalca el alcalde mierense, "pican a la puerta del Ayuntamiento. Somos los más cercanos. ¿Y cómo les explicamos que hay dinero, pero no podemos usarlo? No lo entiende nadie". Álvarez defiende que "no se trata de gastar más de lo que tenemos los ayuntamientos", de generar nueva deuda, pero sí de "poder invertir lo que ya tenemos".

Marina Casero, segunda teniente de alcalde de Langreo

Casero subrayó que Langreo, al igual que el resto de los municipios, padece las deficiencias de la administración local. "Se necesita poder gastar los remanentes", también agilizar las cuestiones burocráticas, "en Langreo este último año hemos ganado población, y este año seguimos igual, tenemos como diez personas diariamente solicitando el empadronamiento". Hasta ahora, "había que esperar un mes para poder empadronarte", una cuestión para la que "se están tomando medidas". La también concejala de Hacienda de Langreo expuso también algunos de los problemas a nivel local de Langreo, poniendo el foco en el eterno soterramiento de vías, "los trenes ya pasan en pruebas, pero queda lo más importante, que es la urbanización. Es la razón de ser de haber soterrado el tren, hacer ciudad", recuperando también el barrio de El Puente, el más afectado por las obras, "es necesario impulsar su PERI (Plan Especial de Reforma Interior) cuanto antes. Son peticiones claras que le hacemos al Principado", subrayó Casero.

José Ramón Martín Ardines, alcalde de San Martín del Rey Aurelio

Ardines considera "fundamental" poder obtener "flexibilidad en las reglas de gasto y poder invertir". En San Martín hay 4,7 millones "que ahora no podemos tocar", y que serían necesarios para poder afrontar "todo tipo de obras". El año anterior pudieron invertir 800.000 euros, que se están traduciendo en obras ahora en marcha, "de todo tipo, incluso para comprar un camión de la basura", actuaciones que "cubren servicios básicos que prestamos". El alcalde de San Martín incidió, como otros compañeros, en que el ciudadano "toca a la puerta más cercana, que es la nuestra. Y hay que poder darle respuestas".

Julio García, alcalde de Laviana

García indicó que "tal y como se ha expuesto en ese foro, uno de los principales problemas de los ayuntamientos es la cantidad de burocracia. La burocracia se sufre. Para poder acceder a ayudas, a financiación para los proyectos: burocracia. Para otorgar licencias, burocracia. Tanto para recibir financiación, como para permitir crear riqueza a nuevos negocios o empresas, siempre se sufre el papeleo". El regidor lavianés está en el foro de los concejos en Transición Justa, y "la UE dice que va a facilitar las cosas, pero acaban siendo palabras. No se llega al ciudadano". La ley de Contratos "debería modificarse, estamos atados de pies y manos". A nivel comarcal, a García le preocupa el problema de "la despoblación y las comunicaciones", si bien parece que estas últimas van "poco a poco mejorando". Sobre la cuestión de la línea de ferrocarril a Gijón, pide además "consensuar posturas" para ofrecer un mejor y más rápido servicio.

Gema Álvarez, alcaldesa de Lena

Financiación, burocracia... y también falta de personal "clave". Como la que ha afectado en varios meses al concejo de Lena, tal y como denunciaba Gema Álvarez. "Interventor, tesorero, técnicos.... hay un déficit enorme en esta clase de trabajadores clave, y no se pueden suplir". Sin ellos los ayuntamientos "pierden subvenciones, no se puede completar el papeleo...". Como ejemplo, "en Lena estuvimos sin tesorera y sin interventora", coincidiendo ambas situaciones unos meses. "Y así fue que el año pasado no se pagaron facturas, 1,4 millones". Una situación solventada en fechas recientes, pero que es "incomprensible". "Se perjudica al ciudadano y a los proveedores, a las empresas que trabajan y prestan servicios o hacen obras", concluye la regidora.

Juan Carlos Iglesias, alcalde de Aller

El alcalde allerano pone en la mesa la "tasa de reposición" impuesta en su día por el Gobierno del PP de Mariano Rajoy, "por cada dos jubilados" en el Ayuntamiento, "solo se podía contratar a uno". Pero esa tasa sigue "tras varios años de gobierno del PSOE, y debe eliminarse". Pide Iglesias una reforma de la financiación local que permita "que los ayuntamientos dejemos de ser los niños pequeños tutelados", y a nivel local, exige "celeridad con cuestiones clave" como puede ser el nombramiento y la llegada de "trabajadores clave". En su caso, "para tener interventora, tuvimos que tirar de una bolsa" de otro ayuntamiento, durante tres meses no se pudo prácticamente arreglar ningún papel. "Mira, ahora tenemos mayoría absoluta, y no hay presupuestos aprobados porque no teníamos interventora", subraya Iglesias. El secretario municipal, otro puesto clave, "lo compartimos con Gozón".

Maximino García, alcalde de Morcín

"Nuestro mayor problema es la financiación. Y llevamos 20 años esperando por la reforma, y no llega", afirma Maximino García, que incide en que "somos la institución más cercana". La situación, además, en vez de mejorar, "parece que empeora cada año". Por ejemplo, en materia de ayudas a servicios sociales del propio Principado y del Gobierno, "cada vez con reglas más rígidas" que impiden aprovecharlas al máximo. "La burocracia", además, es "abrumadora. Si lo es para los ayuntamientos grandes, imagínate para los pequeños", con menos recursos. Tal y como está ahora la normativa, "somos los propios municipios los que tenemos que adelantar la financiación de proyectos, con medios propios, para cobrarla a posteriori. Hay que hacer malabarismos, incluso cuando tienes deuda cero".

Roberto Álvarez, alcalde de Riosa

Al alcalde de Riosa le quita el sueño la despoblación, con "barrios desocupados", pero también "la financiación, la eficiencia de la administración, la mejora de los equipamientos, la puesta en valor de restos arqueológicos o qué hacer con las ruinas". Tiene claro que "hay mucho que hacer, y no hay financiación" para algunas nuevas competencias que se otorgan a los municipios, como por ejemplo algunas de "la nueva ley animal". Álvarez llama a "unir fuerzas" en las Cuencas y pone como ejemplo el plan turístico de la Montaña Central", un proyecto que beneficia a seis concejos (los cinco de la comarca del Caudal y Ribera de Arriba), "y que nos beneficia a todos".

Miguel Fernández, alcalde de Caso

El problema de la financiación municipal "es grave", subraya el alcalde casín, que recalca que "somos la administración más cercana, somos a los que toca dar respuestas", explicando y a veces hasta asumiendo "servicios que no son propios" de un ayuntamiento. Este año el Consistorio tuvo "unos 100.000 euros de superávit que no podemos gastar", un dinero que "ayudaría a muchas pequeñas cosas" en un concejo pequeño de población, pero grande de extensión, como es Caso. También preocupa que "la denominada Transición Justa no haya sido justa con las Cuencas, algo que vincula también al denominado "reto demográfico". Reducir o incluso revertir la pérdida de habitantes pasaría por "lograr inversiones que generen empleo", atraigan empresas. No tiene por qué ser Caso, ni mucho menos, "la instalación de una empresa en el valle del Nalón nos beneficia a todos. No sería lo mismo conducir 25 kilómetros hasta el puesto de trabajo", que como ocurre ahora, "que para ir a polígonos del centro hay que hacer más de 100 kilómetros cada día. Con los sueldos actuales". La burocracia, el exceso de papeleo, el exceso de regulación "también es un problema".

Marcelino Martínez, alcalde de Sobrescobio

Martínez tiene claro que los ayuntamientos pequeños "queremos ofrecer los mismos servicios, y de la misma calidad, que los grandes". Para ello, ve imprescindible el uso de los remanentes, "la regla de gasto debe ser flexible". Si no, "estamos abocados bien a reducir servicios, bien a subir impuestos, o las dos cosas". El futuro del medio rural asturiano, considera, pasa precisamente por igualar esta calidad en los servicios ofrecidos a los vecinos, y "con las actuales reglas de gasto esto no es posible". "Los concejos pequeños somos los que más lo notamos", concluye.