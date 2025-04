Pajares anhela una gestión "ágil" y libre de burocracia: quiere replicar el modelo de Fuentes de Invierno

La Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte está actualmente pendiente de recibir un informe de la Inspección General de Servicios que puede ser clave para que Valgrande-Pajares cambie de modelo de gestión, como vienen demandando los usuarios desde hace lustros. Clubes, concesionarios, vecinos y hosteleros coinciden en señalar que el gran problema de la estación es su "total falta de maniobra" a la hora de abordar cualquier tipo de trámite, "desde la contratación de personal cuando hace falta, hasta la simple compra de una pieza de cincuenta euros para un mantenimiento de equipos". En el entorno del equipamiento hace tiempo que se mira hacia Fuentes de Invierno y su estructura de funcionamiento como camino a seguir.

La estación necesita "más flexibilidad". Esa es la conclusión a la que llegan todos los agentes vinculados al complejo invernal de Pajares. Las asociaciones de usuarios y las de servicios siempre han sido prudentes a la hora de exigir públicamente un cambio drástico de gestión, pero la actual crisis, con las instalación paralizadas por las bajas sin cubrir del jefe de explotación y del director, ha desbordado el aguante de todos. En Pajares se exigen cambios y el sentir general es que la estación debe imitar en lo posible la manera de funcionar de Fuentes de Invierno. "En el complejo allerano no sufren los problemas que tenemos en Valgrande, por lo que sería lógico imitar su funcionamiento. No tiene sentido seguir funcionando con un sistema heredado del franquismo", apuntan cualificados conocedores de los entresijos de Pajares.

Pajares tiene un modelo de gestión totalmente público, mientras que Fuentes de Invierno, que también es del Principado, se gestiona a través de una empresa a la que se adjudica el servicio. En Valgrande los trabajadores son empleados del Principado. La alternativa que se plantea desde amplios sectores es cambiar ese sistema por el que se aplica en la otra estación asturiana, donde Recrea es quien se encarga de la gestión.

Las mejoras

Recrea es una empresa sostenida por capital público, pero regida por el derecho privado. Esta condición mixta, según sus defensores, permite salvar cuestiones como la obligación de solicitar varias ofertas para cualquier actuación, por urgente y barata que sea. Es el modelo que se aplica, por ejemplo, en Cantabria, donde la empresa pública Cantur gestiona con buenos resultados la estación invernal de Aguilar de Campoo, entre otras instalaciones. Los agentes de Pajares están convencidos de que es necesario avanzar en esa dirección. "Con ese tipo de funcionamiento no habría problemas para cubrir bajas con contrataciones urgentes y no tendríamos cincuenta cañones de nieve inutilizados por no poder comprar piezas de repuesto. Además, el Principado trabajaría con un presupuesto cerrado", apuntan los portavoces de usuarios y colectivos empresariales consultados por este diario.

Son muchas las ventajas que a juicio de los agentes de Pajares acarrearía un modelo de gestión mixto. No solo ponen como ejemplo la actual crisis, con la sustitución del director y del jefe de explotaciones bloqueadas. Afirman que son muchos los problemas que se pueden evitar. Señalan que los remontes tienen que pasar la ITV cada cinco años. "Para comenzar la tramitación hace falta que haya presupuesto", señalan los usuarios disconformes. Afirman que en ocasiones, aún abriéndose el expediente administrativo a tiempo, en abril, han surgido problemas y la contratación quedó desierta, pese a que se presentaron empresas. En alguna ocasión el procedimiento se retrasó hasta septiembre y la adjudicación llegó en octubre. En 2019 se adelantó la nieve y "no dio tiempo a tenerlo todo listo".

Suscríbete para seguir leyendo