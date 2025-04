Los vecinos de Langreo planean "intensificar" las protestas por el retraso en la urbanización del soterramiento

La Plataforma por el Soterramiento de Langreo volvió este jueves a echarse a la calle, por segunda vez esta semana, ante la incertidumbre sobre los plazos para ejecutar la urbanización de los terrenos liberados por las vías y el «rechazo» a ejecutar el Plan Especial de Reforma Interior (Peri) del barrio de El Puente. El portavoz del colectivo, Xuacu de Hoyos, señaló que en las próximas semanas se «intensificarán» las protestas. Los vecinos concretarán en breve y durante una asamblea las medidas a desarrollar, entre las que se valora incluso un encierro.

La sociedad civil está decidida a avivar las protesta al considerar que el Principado no se está actuando con la diligencia necesaria. El consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, sostuvo la pasada semana que las obras de urbanización comenzarán una vez puedan ocupar los terrenos, es decir, sean cedidos por el Adif. «Por nuestra nunca hemos dejado que nos manipulen en once años, pero por desgracia nos han engañado muchos consejeros. Lo único que podemos decir a Calvo es que en dos años no ha hecho nada con el Peri de El Puente y que si tiene problemas de amnesia se reúna con la Delegada del Gobierno y juntos llamen al Adif, a partidos políticos, sindicatos y a vecinos para buscar soluciones». Los vecinos también reclamaron al alcalde, Roberto García, que atienda su petición de reunirse con ellos, como han solicitado.

En la protesta vecinal de este jueves estuvo precisamente el regidor, que apuntó que entiende el «cansancio y hartazgo» de los vecinos. «Tras 17 años todos entendemos que ha llegado el momento de poner el remate a la obra». Con todo, valoró como «una buena noticia» que el tráfico ferroviario vaya a retomarse el mes que viene.

La apertura del túnel al tráfico ferroviario está prevista para el 12 de mayo, pero no hay noticias sobre cuándo se urbanizarán los terrenos que hasta ahora ocupaban las vías en superficie. «Estamos preocupados porque nos da la impresión de que el Principado no tiene muy claro lo que va a hacer. Queremos celeridad y que se cumplan lo que está comprometido», argumenta de Hoyos.

El Principado ha informado al Ayuntamiento de que el proyecto de urbanización licitado contiene “errores” que es necesario subsanar con una modificación que prolongará el proceso entre cuatro y seis meses y supondrá un incremento de dos millones de euros, que pasarán de los 9,6 a los 11,6 millones de euros. El modificado debe incluir en la actuación un nuevo sistema de drenaje, sistema de riego y baldeo, la conexión a la red de servicios existentes, así como la integración de la red eléctrica de forma compatible con la red municipal. Siempre según lo trasladado por la administración regional, la intención del Principado es iniciar las obras en las zonas que no se ven afectadas por esos errores. Esos trabajos comenzarán cuando Adif ponga los terrenos a disposición del Principado una vez concluidas las obras del soterramiento.