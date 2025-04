El soterramiento pasa el test del fuego: así fue el espectacular simulacro de Langreo

Aunque solo fue un simulacro, por una vez, un accidente de tren generó más ilusión que inquietud. El falso túnel del soterramiento de Langreo pasó ayer una importante prueba de seguridad, antesala de su esperada entrada en servicio, prevista para el 12 de mayo. Faltaban unos minutos para las once y media de la mañana cuando una alarma empezó a sonar en el interior de la nueva estación de La Felguera, en el centro del túnel canalizado en pleno casco urbano. Instantes después, la megafonía anunciaba que había que evacuar. De golpe, un interminable despliegue de policías, bomberos, sanitarios, voluntarios de Protección Civil y gritos para hacerse oír entre la marabunta de sirenas. Tras el caos inicial, la situación quedó controlada y se inició el desalojo por la salida de emergencia de unos 70 viajeros. Algunos de ellos recibieron atención médica en plena calle, con disfrazadas intoxicaciones y fracturas. Sobre la marcha se montó un hospital campaña. Fue un espejismo, el reflejo de una espera que se acaba.

Un grupo de bomberos, preparándose para intervenir, con los viajeros evacuados al fondo. | D. M.

"Tras quince años de obras que mejor que un buen susto para que nos enteremos de que los trenes empezarán pronto a circular por el soterramiento", apuntaba uno de los numerosos vecinos que se acercaron a la nueva estación alertados por el tremendo jaleo. Aunque hubo quien se sobresaltó inicialmente, pronto quedó claro que todo era un ejercicio de peritaje. La Agencia Española de Seguridad Ferroviaria (AESF) cumplió así con un requisito indispensable para la inminente puesta en servicio del proyecto de integración del ferrocarril de ancho métrico en Langreo.

El simulacro ferroviario de Langreo. / D. M.

Una señora intoxicada, un hombre con posible rotura de tibia y peroné, otro con un fuerte traumatismo en la cabeza y varias personas desorientas tras verse implicadas en una situación que, de haber sido real, hubiera sido altamente angustiosa. El simulacro fue un éxito y como cabría esperar no hubo que lamentar graves consecuencias. "Todo ha salido perfectamente y da tranquilidad ver que estos rescates están bien preparados", señalaba uno de los falsos viajeros que participaron en el simulacro. "No faltaba hasta una persona que fingía ser invidente para que todo fuera más real", destacaba otro. La prueba simuló una avería técnica con conato de incendio en el interior de un tren de viajeros que se encontraba en el túnel de Langreo, actualmente en fase aún de pruebas. En el tren viajaba un número aproximado de 40 personas, con el resultado de varios heridos de distinta consideración. Dado que el equipo de a bordo no logró extinguir el fingido incendio, se solicitó de inmediato ayuda externa, al tiempo que se comunicó la incidencia al Centro de Protección y Seguridad de Adif, "siguiendo los protocolos de actuación establecidos".

El simulacro ferroviario de Langreo. / D. M.

Los viajeros fueron evacuados y encaminados por el interior del túnel hacia la salida de emergencia, con la ayuda de personal de Adif y de Renfe. Los bomberos acudieron de forma inmediata para sofocar el incendio y evacuar a los heridos, uno de ellos grave, que fue trasladado en camilla. Al mismo tiempo, se simuló una emergencia técnica, con descarga eléctrica, en el vestíbulo de la nueva estación. El resultado fue un herido grave, que también pudo ser evacuado al exterior de la estación por los bomberos y atendido de forma inmediata por los servicios médicos del SAMU.

La última fase del simulacro se centró en la reunión de un comité de arbitraje y la evaluación posterior del ejercicio, "con el objetivo de extraer conclusiones que mejoren la coordinación en caso de emergencia con los servicios de intervención de las distintas administraciones públicas y los cuerpos de seguridad".

El personal de conducción de Renfe al mando del tren fue quien detectó la emergencia, dando la primera comunicación al puesto de mando. La respuesta se coordinó a través del Centro de Seguridad y Emergencias 24 horas de Renfe , ubicado en Bilbao , y del Centro de Gestión de Operaciones de Cercanías , localizado en la estación de Oviedo. En el simulacro se utilizó un vehículo eléctrico de la serie 436 (3600), que forma parte de la flota habitual de Cercanías Ancho Métrico de Renfe en Asturias.

Colaboración. El Adif explicó ayer mismo que este ejercicio práctico se ha llevado a cabo en el marco del protocolo de colaboración con Renfe para la gestión de la autoprotección y emergencias. La intervención estuvo coordinada, además, por todos los servicios de seguridad externos que intervienen en este tipo de emergencias, como el SAMU, el SEPA, Bomberos, Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local, así como Protección Civil del Principado de Asturias.

El simulacro desarrollado en Langreo tiene una importante carga simbólica, ya que puede verse como el remate de un proyecto que ha requerido de más de quince años de obras y una inversión de 130 millones de euros, con la construcción de las nuevas estaciones de La Felguera y Sama (Los Llerones), así como la supresión de todos los pasos a nivel del tramo en superficie.

La última fase de obras ha consistido en la puesta en tensión de las instalaciones de electrificación y los trabajos de conexión del nuevo trazado con el resto de la línea Gijón-Laviana, actuaciones incompatibles con la circulación y que han requerido la implantación de un plan alternativo de transporte (PAT) por carretera por parte de Renfe. En estos momentos, se están realizando las pruebas preceptivas de circulación. Una vez terminadas todas las pruebas, Adif solicitará a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) la puesta en servicio de las nuevas instalaciones. Renfe mantendrá el servicio por autobús hasta que se comience a circular por el nuevo tramo soterrado, en principio, el 12 de mayo. Posteriormente, y una vez desmanteladas las vías en el tramo en superficie en Langreo Centro, se entregarán los terrenos al Principado de Asturias, que deberá abordar su urbanización, como reclaman los vecinos, que esta misma semana han convocado hasta dos protestas, en las que el malestar estuvo lejos de ser simulado . Y es que también queda pendiente el desarrollo del Plan Especial de Reforma Interior (Peri) del barrio de El Puente.

