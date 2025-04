El libro póstumo y secreto del doctor Ignacio Blanco: "Es una catarsis para sanar el alma"

Ignacio Blanco Blanco fue médico muy querido por las personas más próximas a él y por sus pacientes y colegas. Falleció el pasado 16 de febrero a los 80 años de edad y los elogios hacia la figura de este neumólogo, tanto humana como profesional, fueron unánimes. Nacido en 1944, Ignacio Blanco estudió Medicina en la Universidad de Valladolid. Ejerció en el Instituto Nacional de Silicosis (Oviedo) y en el Hospital Valle del Nalón (Riaño, Langreo). Durante doce años formó parte de la junta directiva del Colegio de Médicos de Asturias. En diciembre de 2009, fue obligado a jubilarse por razón de edad (65 años). Esta imposición originó una movilización de los afectados por el déficit de AAT. La Fundación Alpha1, con sede en Estados Unidos, emitió un comunicado público en el que reclamaba que el doctor Blanco continuara investigando. Sus hallazgos quedaron plasmados en varios artículos publicados en revistas internacionales de impacto, lo que le valió invitaciones a eventos científicos en medio mundo. Además, es autor de dos patentes.

Pero nadie sabía que el doctor era también un autor literario de una enorme valía. Nadie, ni siquiera su esposa, su familia más cercana, conocía la existencia de las 279 páginas de "Del negro del ala de los cuervos al rojo del rubí filosofal", un manuscrito que ha sorprendido a las dos personas que lo han leído y que están empeñados en editarlo. Blanco lo perfiló a hurtadillas en los últimos años de su vida.

Cellino, paciente de asma, conoció a Ignacio Blanco en los años 80 como médico. El neumólogo era la figura de referencia para esa y otras dolencias. Pese a su asma, en ocasiones incapacitante, Cellino no encontró nada mejor que hacer que dedicarse a correr maratones en su tiempo libre. En una de esas ocasiones, en una carrera que partió de Campo de Caso y descendió por el valle del Nalón a tres grados bajo cero, aquel corredor asmático se colgó la medalla de una fuerte bronquitis. Claro, había que ir de nuevo a visitar a su neumólogo. La amistad se fue estrechando y Blanco le pidió a Cellino que presentase en La Felguera en libro de un colega, el pisquiatra Alfonso Vázquez. Aquel libro de poemas, "Las llaves luminosas. La hoz lacada. El yunque de cristal", era póstumo. Vázquez había fallecido en 2003, un año antes de aquella presentación.

Javier García Cellino y Fernanda García ven en un ordenador la portada del manuscrito. / D. O.

La relación entre Ignacio Blanco y Javier Cellino incorporaba un componente que a los dos apasionaba, la literatura. Años después el médico llamó al escritor y le envió un manuscrito. Era la primera versión de "Del negro del ala de los cuervos…". Cellino quedó "impresionado". Tanto que pese a su gran bagaje literario pensó que no estaba preparado para juzgar aquello. El autor hizo cambios, revisó aquel manuscrito y se lo volvió a enviar a su amigo. "Me asombró desde el principio", reconoce Cellino. "Te paso algo que juega en otra liga, lo lees y hablamos". Fue el mensaje que Cellino le envió a su filóloga de confianza, Fernanda García, correctora de todas las obras del langreano.

Ella comenzó a leer y ya no pudo parar. Los whasApp que se intercambiaron esos días Cellino y García se resumen en uno: "El mundo no se puede perder esta maravilla". Blanco, aquejado ya de la enfermedad que acabaría con su vida les agradeció el interés por "querer salvar del olvido mi modesto manuscrito". Como todo en su vida, en lo literario también le guiaba la prudencia.

Fernanda García empezó a conversar por teléfono por Blanco, a comentar cuestiones sobre el manuscrito. "Como correctora, mi labor se redujo a nada, no había que cambiar ni una palabra, ni una coma".

Ignacio Blanco Blanco falleció el pasado 16 de febrero y el manuscrito sigue en el disco duro del ordenador de Fernanda García, que ha escrito un proemio para su posible edición. Es lo que quieren, una editorial que se haga cargo de publicar la obra. Blanco podría haber autoeditado el libro, tenía la capacidad económica para hacerlo, pero no quiso. Parecía entender que si una editorial no se interesaba por su texto era porque no tenía la suficiente calidad literaria. No lo piensan así los albaceas de ese texto. Durante meses se repitieron uno a otra una frase que se convirtió en un mantra: "Juega en otra liga". Lo dicen dos personas con su vida consagrada a la literatura, que han leído de todo, bueno, malo, excelente y hasta insignificante.

Fernanda García, más formada en literatura clásica y en crítica literaria por su profesión, invoca a Dante y su "Divina comedia", a Cervantes, a Umberto Eco, a Cela, y, cómo no, a su admirado Ricardo Menéndez Salmón. En esa nómina enmarca la obra de Ignacio Blanco, un ensayo filosófico lleno de prosa poética que narra la búsqueda de la felicidad por un joven que se encuentra perdido. "Es el último alquimista, une magia y religión con conceptos chamánicos y también está la filosofía y la medicina", explica la filóloga, que por poner etiquetas y delimitar ve en la obra del doctor "una fusión entre la ‘Divina comedia’ y el universo de ‘El señor de los anillos’". Es, continúa la experta, "una catarsis para sanar el alma, él que se dedicó a sanas el cuerpo".

Ahora, Javier García Cellino y Fernanda García quieren que el legado del doctor Ignacio Blanco vaya más allá de sus investigaciones, de sus patentes y de sus artículos científicos, que no es poco. Quieren que su nombre quede escrito en rojo rubí sobre el negro del lomo de un volumen de cerca de 300 páginas que un hombre culminó mientras la enfermedad acababa con su vida.

