Las cañas ganan al barro en Langreo: "balance positivo" del festival de la cerveza artesana, que se sobrepuso a la lluvia

No era la Albufera valenciana, pero también hubo cañas y barro. Se impusieron las cañas, como no podía ser de otra manera. El Festival de Cerveza Artesano d’Asturies "Llangréu Cultural" se despidió tras un intenso fin de semana en el que tuvo que sobreponerse a la lluvia. La solución ideada fue colocar paja en los jardines de la pinacoteca municipal, para evitar molestias con el barro a los numerosos visitantes que, pese al mal tiempo, no quisieron perderse la cita.

"El balance es muy positivo" señaló Pablo Carrera, encargado de la organización: "Han venido 18 productores de cerveza, hemos tenido una oferta gastronómica muy importante y la programación musical ha sido muy aplaudida, como por ejemplo con la noche dedicada al rock asturiano, que ha sido un evento único". Mangocuyá, de la fábrica barcelonesa Little Rain, fue la elegida por el jurado para llevarse el premio del concurso a la mejor cerveza. El premio de la votación popular, conocido el domingo, fue para la cervecera asturiana Tolibier’s.

La edil de Cultura, Angelita Cueva, calificó el festival como un "rotundo éxito, consolidándose como uno de los eventos más destacados del calendario cultural y gastronómico del municipio". Señaló que miles de personas pasaron por el recinto, "demostrando una vez más el fuerte respaldo del público y el creciente interés por la cerveza artesana tanto a nivel local como nacional". Y añadió: "El evento no solo ha tenido un impacto positivo a nivel cultural y turístico, sino que también ha supuesto un importante impulso económico para el comercio y la hostelería local. La alta afluencia de visitantes ha generado una notable dinamización de la actividad económica, beneficiando directamente a numerosos negocios del concejo".

Se refirió también la concejala a la denuncia interpuesta por Vox "por presuntos delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias y falsedad documental" en la adjudicación del festival en los ejercicios 2024 y 2025. Cueva aseguró que "el desarrollo del festival ha seguido rigurosamente los procedimientos establecidos en la normativa vigente. El proceso de licitación fue completamente transparente y se ajustó en todo momento a los criterios legales establecidos para las adjudicaciones municipales, garantizando así la igualdad de oportunidades y la libre concurrencia entre los posibles adjudicatarios".

Y añadió: "No se produjo ninguna adjudicación directa, tal y como erróneamente ha afirmado el grupo municipal de Vox. Todas las contrataciones y concesiones se realizaron conforme a los principios de legalidad, publicidad y libre competencia, lo que refuerza el compromiso del Ayuntamiento de Langreo con la gestión pública responsable y transparente".