La desconocida relación de Leire Martínez con Langreo: "Hay lugares maravillosos para comer"

La cantante Leire Martínez, exvocalista de La Oreja de Van Gogh acaba de sacar nuevo single adelanto de su disco, Mi nombre, toda una declaración de intenciones que no deja demasiado bien parados a sus excompañeros. Pero lo que pocos conocen es la relación que la cantante tiene con el concejo de Langreo, y es que Leire guarda grandes amistades en Asturias: "Hay lugares maravillosos para comer".

Esto lo contó la propia Leire durante una entrevista que concedió a LA NUEVA ESPAÑA en junio de 2010 con motivo de un concierto que La Oreja de Van Gogh en Mieres. Y es que siempre visita las Cuencas cuando tiene oportunidad, como señalaba, destacando que aprovechando un concierto pasado en Avilés, "pude acercarme a Oviedo y La Felguera, donde guardo grandes amistades".

Pero no solo eso, demostró también un excelente conocimiento de los establecimientos hosteleros de Langreo, señalando que "hay lugares maravillosos para comer", En aquel entonces, Leire aludía a la ya extinta Casa Mirito, de la que decía era "un bar viejísimo, donde se come muy bien y siempre me han tratado de forma excelente".

Así que quién sabe, igual nos cruzamos un día a Leire dando un paseo por el parque de Dolores F. Duro (Parque Viejo) de La Felguera o tomando unas sidras en La Pomar.

El nombre de Leire Martínez se popularizó en 2008 al ser presentada como la nueva vocalista de La Oreja de Van Gogh, una de las bandas más emblemáticas del pop en español, con la que permaneció durante 16 años.

Criada en Rentería, Leire es la mayor de tres hermanos. Desde pequeña mostró interés por las artes, estudiando danza, solfeo y violín. Tras completar su formación escolar, cursó Magisterio en Educación Especial en la Universidad del País Vasco. Su salto a la escena pública llegó en 2007, cuando participó como concursante en el programa Factor X, donde su voz y presencia escénica llamaron la atención de la industria musical.

En julio de 2008 se unió oficialmente a La Oreja de Van Gogh, iniciando una fructífera etapa como vocalista del grupo. Con ella al frente, la banda publicó cuatro discos de estudio: A las cinco en el Astoria (2008), Cometas por el cielo (2011), El planeta imaginario (2016) y Un susurro en la tormenta (2020), además de trabajos en directo como Primera fila (2013) y recopilatorios como Nuestra casa a la izquierda del tiempo (2009). Durante esta etapa, Leire aportó una nueva identidad vocal a los grandes éxitos del grupo y dejó su huella en temas como “El último vals”, “Jueves”, “La niña que llora en tus fiestas” o “Estoy contigo”.

En octubre de 2024, la banda anunció su separación de la cantante, marcando el fin de una etapa y el inicio de su carrera en solitario. A finales de ese mismo año, Leire firmó con Must! Producciones y Sony Music para preparar su primer trabajo como solista, cuya publicación está prevista para finales de 2025. El sencillo “Mi Nombre”, lanzado en abril, es el primer adelanto de este nuevo proyecto.

Paralelamente, Leire ha iniciado una gira de conciertos en solitario, con presencia confirmada en importantes festivales como el Bigsound Festival, Brisadela, Recorda Fest y Coca-Cola Music Experience. Además, ha seguido desarrollando su faceta como colaboradora musical junto a artistas como David DeMaría, Sergio Dalma, Maldita Nerea, Mäbu, Marlon o Blas Cantó. En diciembre de 2024, participó en la campaña solidaria de EITB Maratoia con la canción en euskera "Eskutitza", junto al cantante Martin Urrutia.

Actriz

Más allá de la música, Leire ha tenido incursiones en el mundo audiovisual, participando como actriz en series como La gira o La duquesa, y como presentadora en espacios televisivos. En 2025 fue una de las encargadas de dar las campanadas en ETB1 y condujo la gala de los Premios Dial, celebrada en Tenerife. Próximamente, también formará parte del elenco de una nueva serie de suspense que se estrenará en Netflix.

Leire Martínez encara esta nueva etapa con la madurez de una artista consolidada y el entusiasmo de quien sigue reinventándose, manteniéndose como una figura esencial de la música pop contemporánea en español.