El libro póstumo del doctor Blanco quedará inédito

Desencuentro por la publicación de la obra literaria póstuma del doctor Ignacio Blanco, el eminente neumólogo que falleció el pasado mes de febrero. El escritor Javier García Cellino y la filóloga Fernanda García han renunciado a seguir buscando editoriales para que el manuscrito del que eran depositarios vea la luz, al no contar con la autorización por parte de la familia del médico fallecido, que mostró su "disgusto" y "desconcierto" con lo ocurrido.

La familia de Blanco se siente dolida porque no se les informó previamente de la existencia del manuscrito ni de la intención de publicarlo: "Desconocíamos todo esto. No entendemos que hayan ido adelante con ello sin ponerse en contacto con la familia, ¿qué pensaban?, ¿publicarlo a espaldas de nosotros, sin tener autorización de ningún tipo? Es todo un absurdo, pero que está haciendo mucho daño".

Insistieron también en que "Ignacio no dio ninguna autorización legal para publicar ningún contenido literario y nosotros tampoco. Esos son los hechos". Expusieron, además, que el médico recientemente fallecido tuvo "reconocimiento por sus publicaciones científicas. Nada que ver con ese presunto manuscrito, y digo presunto porque ni siquiera me lo querían enviar cuando se lo solicité. Y encima es un escrito que parece que habla de chamanismo, algo totalmente opuesto a la ciencia. Ignacio era un hombre de ciencia y una persona muy creyente, nada que ver chamanismo o magia", señalaron.

Javier García Cellino, por su parte, expuso ayer que se hizo depositario del manuscrito por la relación de amistad que existía con el doctor Blanco y lamentó la controversia generada: "Siempre hemos pensado que se trata de una obra de gran calidad literaria y eso fue lo único que queríamos, intentar que una joya así no se perdiera. Es el único interés que nos movió". Cellino precisó que "nosotros no lo íbamos a publicar, la idea era llevarlo a un editorial que lo hiciera. Pero no nosotros. Pero es cierto que no hay autorización escrita y no vamos a moverlo más. Podemos devolver el manuscrito a la familia si lo desean".

El doctor Blanco era un reconocido neumólogo. Experto en investigación y tratamiento de la fibromialgia, sus contribuciones sobre este conjunto de trastornos alcanzaron una gran difusión tanto en España como fuera del país. Sus hallazgos quedaron plasmados en varios artículos publicados en revistas internacionales de impacto, lo que le valió invitaciones a eventos científicos en medio mundo. Además, es autor de dos patentes.

En 2010, la Sociedad Americana de Fibromialgia le incluyó como ponente en un congreso, lo que vino a certificar la relevancia mundial de sus estudios sobre el impacto del déficit de la proteína alfa1-antitripsina (DAAT) en el desarrollo de fibromialgia. Animado por el doctor Marc Miratvilles, Blanco formó parte en los años noventa del grupo pionero de neumólogos que, auspiciados por la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) pusieron en marcha el Registro Español de DAAT.