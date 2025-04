Un argayu causado por el paso de un camión cierra la carretera de Arbixil

Un argayu en la carretera del Arbixil, el hundimiento del lateral de la calzada, ha obligado al Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio a cerrar la vía, situada en las inmediaciones de la antigua mina San Vicente. El Consistorio reparará desde este martes los daños "por vía de urgencia", según aseguró el alcalde de San Martín, José Ramón Martín Ardines, que junto al concejal de Medio Rural, Jairo García, acudió a la zona afectada por el desprendimiento.

La intención del Consistorio es "habilitar un paso provisional para vehículos para seguidamente redactar el proyecto y ejecutar la obra definitiva de reparación". Por motivos de seguridad, la carretera quedó cortada todo el día de ayer.

El desprendimiento se produjo al pasar un camión que supuestamente superaba el peso de 5,5 toneladas permitido en la carretera.

A finales de marzo los vecinos denunciaron que se había derrumbado un edificio en ruinas y mostraban su temor de que se produjesen nuevos derrumbes, tanto en este inmueble, que había quedado sujetándose en precario, como de otras construcciones anexas que se encuentran en malas condiciones que amenazan con derrumbarse encima de alguna de las casas habitadas. Las lluvias de las últimas semanas agravaron el problema. Precisamente el camión que al parecer originó el hundimiento de la carretera había sido contratado por el Ayuntamiento para retirar restos de tierra y materiales de esos derrumbes, según explicaron los vecinos de la localidad, unos vecinos que ya habían alertado del peligro y de los daños que se podían originar en la carretera.

Alberto Fuentes Iglesias volvió a mostrar este lunes su indignación. Este hombre tenía contratado ayer un servicio para que le llevasen gasoil a su casa del Arbixil. Tuvo que anularlo después del desprendimiento originado por el camión. Fuentes explica que en la zona todos conocen perfectamente las limitaciones de la vía, donde hay una señal de prohibido el paso a vehículos de más de cinco toneladas y media. "El camión de la basura no viene hasta aquí porque sabe que no puede pasar y el camión que provocó el hundimiento pesa bastante más que el de la basura", apunta Fuentes. El vecino señala que llevan meses alertando de los problemas para acceder al pueblo y que desde el Ayuntamiento no les han atendido.

