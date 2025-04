El alcalde de Langreo exige a Ovidio Zapico que ponga en marcha ya el PERI de El Puente

El alcalde de Langreo, Roberto García, de IU, mostró ayer su malestar con el Principado y con el Gobierno central por las sombras existentes sobre el Plan Especial de Reforma Interior (PERI) del barrio de El Puente y sobre la situación del Centro de Referencia Estatal para personas con Discapacidades Neurológicas (Credine), una instalación dependiente del Imserso que "está en pañales" pese a que "ya lleva tres años funcionando". En lo referente al plan urbano de El Puente, competencia de la Consejería de Ordenación del Territorio, liderada por Ovidio Zapico, García exigió que "se ponga en marcha" y que "presenten un borrador cuanto antes".

Tras semanas de espera por un plazo para iniciar las obras, el consejero de Movilidad, el socialista Alejandro Calvo, precisó a principios de este mes que la urbanización de los terrenos liberados por el soterramiento se inciará cuando los trenes ya circulen por la galería subterránea, en principio a partir del 12 de mayo. No entra dentro de ese proyecto el demandado PERI de El Puente, una de las zonas más afectadas por las obras del soterramiento.

El Alcalde remarcó ayer que ambas actuaciones, urbanización y PERI, no son excluyentes y que el Ayuntamiento no renuncia a ninguna de ellas. " Cuando era pequeño no había cosa que más me fastidiara que me preguntaran si quería más a papá o a mamá. Yo quiero igual a papá y a mamá. Y con el tema del soterramiento no vamos a renunciar a nada". Y añadió: "Desde Langreo pedimos que se urbanice el soterramiento. Si ya tenemos fecha para iniciar los trabajos de urbanización, extraordinario. A partir de ahí habrá que contar 18, 19 o 20 meses para acabarlos, lo cual quiere decir que para finales de 2026 o principios de 2027 va a estar urbanizado el soterramiento. Estamos encantados y felices, pero no nos olvidamos del PERI de El Puente".

Sobre esta actuación, el regidor de IU no se mordió la lengua e instó a la consejería que dirige Ovidio Zapico, coordinador regional de la coalición de izquierdas, a mover ficha. " ¿Qué pasa con el PERI de El Puente? Exigimos que se ponga en marcha. Queremos tener un borrador y saber cómo están las cosas. Son 17 años de espera los que llevan soportando los vecinos de El Puente y tenemos todo el derecho del mundo a exigir que nos den contestaciones y que se pongan a trabajar. Queremos que presenten un borrador cuando antes", reclamó García.

También aludió el Alcalde a la situación del Credine que, tres años después de su apertura, tiene un 19% de ocupación. "Después de tantos años no sé si tienen claro que es lo que significa tener un centro de referencia nacional en Langreo, ¿cómo es posible que sigamos donde estamos, con la zona residencial sin abrir y con el programa de investigación también parado? Se nos habló de que se iba a investigar con nuevas técnicas y prótesis para ayudar a la independencia de los pacientes y favorecer su autonomía. Y nada"

Para García "esto está muy en pañales. Los años siguen pasando y sigue estando todo igual. Queda mucho por hacer y hay muchas preguntas que contestar. No estamos nada satisfechos con esta situación y estamos pendientes de una reunión con la consejera de Derechos Sociales". Añadió el regidor que "también queremos hablar con el Ministro para saber qué está pasando aquí. Hay muy buenas palabras y muchas ganas, pero faltan hechos. Hay unos usuarios potenciales a los que hay que dar respuestas y no olvidemos de se hablaba también de 150 puestos de trabajo".

