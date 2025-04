Hallan a un joven montañero de 28 años muerto junto a un refugio en Lena tras buscarlo toda la noche

Tragedia en plena Semana Santa en la montaña asturiana. Un joven montañero alicantino de 28 años ha sido hallado muerto junto al refugio del Meicín, en el parque natural de Las Ubiñas, después de que se le buscase, sin éxito, durante la noche del Martes al Miércoles Santo.

Equipos por tierra del grupo de rescate del Servicio de Emergencias del Principado (SEPA) y del grupo de montaña de la Guardia Civil (GREIM), apoyados por drones y perros, rastrearon durante la noche la ruta que hacía el joven, entre Lindes (Quirós) y el refugio lenense. Pero fue por la mañana, cuando se incorporó el helicóptero de rescate del SEPA al operativo, aunque no pudo volar mucho por las inclemencias meteorológicas, cuando se confirmó el peor de los desenlaces.

Los rescatadores encontraron primero el saco de dormir del montañero en el entorno del refugio del Meicín. Y, luego, a unos 300 metros por debajo, hallaron el cuerpo sin vida del joven, que había tenido su último contacto con conocidos a las 13 horas del lunes, pero no fue hasta cerca de la noche de ayer cuando dieron aviso de su desaparición. El Centro de Coordinación de Emergencias recibió a las 21:38 horas, de ayer martes, la llamada de la responsable del citado refugio para informar de que un varón que tenía previsto salir de la zona de Lindes en dirección a Meicín no había llegado. Al parecer éste debía ir hacia el refugio el lunes. En la llamada se especificaba que esta persona había salido el domingo solo desde de Lindes a los Puertos de Agueria, donde había pasado la noche en unas cabañas abiertas. En una nueva llamada realizada el lunes, avisaba de su intención de hacer noche en Refugio de Meicin, no hubo más noticias hasta que se confirmó el fatal desenlace.

El fallecido, de 28 años de edad, había viajado desde Alicante a pasar unos días a Asturias y practicar senderismo.

Tras la llamada de alerta se movilizó de inmediato a los efectivos del Grupo de Rescate del SEPA que salieron por tierra, junto a la Unidad Canina y la Unidad de Drones. Se formaron tres grupos de búsqueda y a lo largo de toda la noche rastrearon sin éxito de Tuiza a La Forqueta, desde Las Portechas hasta la Collada del Ingleo y el tercer grupo salió de Lindes siguiendo por la Foz Grande hasta un poco antes de los Puertos de Agüeria.

A primera hora de esta mañana salió hacia la zona de Ubiña el helicóptero medicalizado del SEPA que debido a la mala meteorología regresó a base a las 9:25 horas.

En la zona continuaron trabajando por tierra los efectivos del Grupo de Rescate del SEPA que a las 8:49 horas localizaron un saco de dormir con una mochila por encima del Meicín. A las 10:01 horas el equipo de rescate del SEPA localizó el cuerpo sin vida de un varón, 200 metros por encima del Meicín. La Guardia Civil se hará cargo del levantamiento del cadáver que será evacuado en el Helicóptero de la Guardia Civil de Asturias hasta la Morgal para allí trasladarlo hasta el Instituto de Medicina Legal de Oviedo por carretera.

La sala del 112 del SEPA informó al SAMU y a la Guardia Civil que ha movilizado al Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM).

La Guardia Civil investiga qué le pudo ocurrir al joven montañero y ha procedido a las labores de levantamiento de su cadáver. De nuevo, la montaña asturiana se tiñe de luto en una época vacacional, cuando sube la afluencia de gente a sus rutas. Si bien, esta Semana Santa, las inclemencias meteorológicas, con viento, lluvia y nieve, no acompañan para las aventuras montañeras.