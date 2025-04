El joven fallecido en la montaña de Lena murió al caer y golpearse la cabeza: iba bien equipado pero el temporal le sorprendió a pocos metros del refugio

Un desgraciado accidente, un resbalón, una caída y un fuerte golpe en la cabeza. Es la primera hipótesis sobre la muerte del montañero Gillermo Abio, ilicitano de 28 años, cuyo cuerpo fue localizado la mañana de este miércoles a apenas 200 metros del refugio de El Meicín, en el macizo de las Ubiñas, en Lena. Tania Plaza, la titular del refugio de montaña, fue quien dio la voz de alarma tras recibir una llamada de la madre del fallecido para preguntar si había pasado en el refugio la noche del lunes, tal y como tenía previsto.

El joven nunca llegó al refugio, se quedó al lado. El tiempo era malo y todo indica que el chico, que iba bien equipado, decidió no seguir su ruta en medio del temporal y con una intensa niebla. Optó por pasar la noche al raso, resguardado con su saco de dormir. Fue precisamente lo primero que encontraron los servicios de emergencia a primera hora de la mañana de este miércoles: el saco con la mochila atada. Las pertenencias estaban 300 metros por encima del refugio. Una hora después se localizaba el cuerpo sin vida del montañero ilicitano. Presentaba un fuerte traumatismo en la cabeza, lo que hace suponer que a lo largo de la noche salió del saco por cualquier causa. Pudo ser algo tan sencillo como orinar o cualquier otro motivo convencional, pero el caso es que resbaló, cayó y se golpeó mortalmente la cabeza, principal tesis que se baraja. Tania Plaza, que durante toda la mañana estuvo pendiente del operativo de rescate, se encuentra profundamente afectada. "Es el peor día en los 12 años que llevo en el refugio", reconoce.

Fue la propia titular del refugio la que el martes por la noche dio la voz de alarma tras recibir la llamada de la madre del fallecido. "Me preguntó si había pasado la noche en el refugio y cuando le dije que no, se vino abajo y me dijo que estaba segura de que le había pasado algo", explicó. Tras colgar el teléfono, Plaza activó el protocolo de emergencia alertando al 112 Asturias.

La responsable del refugio estaba este miércoles muy afectada por lo sucedido. "Ha sido un accidente, no se trata de una imprudencia", afirma con rotundidad. Tania Plaza cree que "al chico le pilló el temporal en el Alto de los Camisos, entró la niebla y decidió quedarse a dormir, la mochila apareció atada al saco, debió salir a algo por la noche, posiblemente a hacer pis, resbaló, cayó y se golpeó, tenía un fuerte traumatismo en la cabeza", explica. Al parecer, el accidentado iba bien equipado para la ruta que iba a hacer, incluso para condiciones meteorológicas adversas.

Llevaba un buen saco y optó por resguardarse del temporal entre las rocas antes que arriesgarse a caminar entre la niebla con el alto riesgo que ello conlleva. "Hacía muy mal tiempo y con temperaturas bajo cero", confirmó Tania Plaza, que busca consuelo en la esperanza de "que haya sido rápido y con el golpe no se haya enterado". Así se lo trasladó poco después de la aparición del cuerpo a la madre del fallecido. "Le dije que no había sufrido", relata.

El fallecido, de 28 años de edad, había viajado a pasar unos días a Asturias y practicar senderismo. Guillermo Abio estudió Relaciones Internacionales y trabajaba en Madrid. Trabajaba como analista del Centro de Seguridad Internacional de la Universidad Francisco de Vitoria. Sus principales áreas de investigación eran la geopolítica energética y la región mediterránea en su conjunto.

En Elche, estudió en el instituto de La Asunción y en el colegio público El Palmeral. Su fallecimiento ha causado una profunda conmoción en la localidad ilicitana, donde sus padres, profesores de instituto, son muy conocidos

