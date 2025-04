La oposición critica la gestión de la fiesta de la cerveza de Langreo

Los concejales socialistas no adscritos en el Ayuntamiento de Langreo han denunciado la mala gestión que en su opinión ha realizado el equipo de gobierno de IU del festival de la cerveza celebrado el pasado fin de semana en los jardines de la pinacoteca Eduardo Úrculo.

Tras el balance positivo realizado desde el gobierno local, los no adscritos aseguran "no compartir" esa visión "y mucho menos el compromiso del equipo de gobierno en lo tocante a la gestión pública responsable y transparente". La cita ha sustituido al Festival Internacional de la Cerveza de Langreo (Fical), que organizaba la asociación La Felguera Colectivo Cultural, cambio que llevó a los no adscritos a solicitar información al gobierno, "pero en vez de dar explicaciones se decidió licitar el contrato, y por tanto privatizar el festival por importe de 80.000 euros (más IVA) en dos anualidades, como ya ocurrió con el carnaval, dejando al margen a las asociaciones con las que anteriormente se colaboraba".

Los ediles tienen dudas sobre el proceso de licitación, que fue ampliado tras quedar desierto". Además, denuncian, como ya hizo Vox la semana pasada, que la empresa que resultó adjudicataria "ya contaba previamente con una subvención otorgada por el Principado de Asturias de 12.000 euros para la organización de este evento".

"Esta es la forma que tiene este equipo de gobierno de fomentar el asociacionismo y la cultura en nuestro concejo", denuncian los no adscritos, que explican que la mitad del dinero por que el se adjudicó el festival (40.000 euros) es la cantidad total que se reparte entre todas las sociedades de festejos de Langreo para organizar sus actividades".