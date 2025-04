"Indignación" en las asociaciones de discapacidad asturianas: el Credine de Langreo sigue sin arrancar adecuadamente

Las asociaciones que representan a los potenciales usuarios del Centro de Referencia Estatal para personas con Discapacidades Neurológicas (Credine), de Barros, en Langreo, ya casi no encuentran palabras que definan su decepción. Cocemfe ( Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica), Asicas (Asociación Ictus de Asturias y otras lesiones cerebrales adquiridas) y ELA Principado han mostrado una vez más, y ya son incontables en los últimos años, su malestar por el «funcionamiento» del centro langreano. En la actualidad está operativo el 19 por ciento del Credine, que atiende a tan solo 17 pacientes.

«Se trata de un centro de rehabilitación para personas con discapacidad y ni siquiera tienen transporte adaptado, eso ya lo dice todo», resume María Jesús Rodríguez, presidenta de Asicas, que asegura que con el Credine, «no se están cumpliendo los compromisos, el tiempo va pasando y ni hay plazas de centro de día, ni unidades residenciales ni de nada». Desde Asicas, María Jesús Rodríguez se ha puesto en contacto en numerosas ocasiones con el Principado, tanto con la consejería de Salud como la de Derechos Sociales, «pero no nos dan información, no hay transparencia». El centro depende del Imserso, adscrito al ministerio de Derechos Sociales. «Serían un recurso sociosanitario de mucho interés pero no se está dando el uso prometido», insiste Rodríguez.

Desde Cocemfe, Mónica Oviedo, asegura que en su organización están «muy preocupados y disgustados». La última información que les han trasladado es que «tal vez el año que viene abra alguna unidad más» pero «eso ya nos lo dijeron muchas veces». Mónica Oviedo insiste en que «el Credine es un centro infrautilizado mientras hay personas que necesitan mucho ese tipo de asistencia».

Una de las personas que más ha luchado por la puesta en marcha del Credine, desde hace más de 13 años, es María José Álvarez, presidenta de la Asociación ELA Principado. Tras tanto tiempo tiene claro que el centro «nunca se utilizará» para lo que fue creado así que propone «que hagan un geriátrico, que el ERA (Establecimientos Residenciales para personas mayores de Asturias) tiene mucha lista de espera». Álvarez se cabrea cada vez que se le pregunta por el Credine porque en los últimos años ha sido una de sus grandes batallas personales. La da por perdida. Los enfermos de esclerosis lateral amiotrófica (ELA) tendrá en Oviedo un centro pionero especializado. Será en el antiguo edificio del Materno Infantil de l Parque de Invierno y tras una inversión de 3,7 millones, tiene estar listo antes del 30 de junio de 2026. n