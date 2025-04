El lavianés que voló por las calles de Zaragoza: quinto y primer español en la maratón aragonesa

Primer español en entrar en meta tras tres keniatas y un francés, un gran tiempo (por debajo de 2 horas 39 minutos) y ganador en la categoría "master 45", los mayores de 45 años. Una prueba con más de 7.800 participantes, la maratón de Zaragoza, que este año cumplía 18 ediciones y cuyo resultado final ha demostrado que el atleta lavianés Héctor Moro está "en el mejor momento de forma de mi vida".

El podio master 45, con Héctor Moro en el centro como ganador. / LNE

Moro comenzó su andadura en el atletismo afrontando retos solidarios de todo tipo, que le han llevado a recaudar más de 200.000 euros para el IUOPA (Instituto Universitario Oncológico del Principado de Asturias). Hace unos días corría en Zaragoza su maratón número 71, y ha sido de la que más satisfecho ha salido. Quinto clasificado en la carrera, una competición muy dura por "el calor y el viento", primer español en la meta solo por detrás de los keniatas Peter Kariuki, Julius Kiprono y Wilson Cheruiyot, y del francés Julien Jorro, que fue el primer europeo en la Mann-Filter Maratón zaragozana. Toda una fiesta del atletismo, con 7.800 participantes por las calles aragonesas entre la maratón y la prueba de 10 kilómetros.

Moro, patrocinado por la marca Joma, afrontaba la carrera con problemas físicos, "un isquio que me dificultó la tarea hace unas semanas" y una lumbalgia que hasta pocos días antes "me hizo dudar de poder estar en la salida". Pero, como afirma el lavianés, de 45 años, "la experiencia no se compra, pero adquirirla cuesta un huevo". Esa experiencia hizo que volara por las calles de la capital aragonesa, su maratón favorita, que va corriendo en siete ocasiones.

Nuevos retos

Los próximos retos del lavianés serán otra vez los 42 kilómetros, esta vez en Vitoria (11 de mayo), y a continuación la KOA Distance, "el duatlón más largo de España", con 10 kilómetros de carrera, 120 de bicicleta y otros 20 kilómetros de nuevo a pie, una prueba que se desarrolla en el entorno del circuito Ricardo Tormo de Cheste (Valencia), que tendrá lugar el 5 de julio.