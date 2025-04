La pasarela de Caborana mantendrá su estructura y no será demolida

Si el mundo del tenis había un especialista en salvar "match balls" era Rafa Nadal. Pues precisamente salvar una bola de partido es lo que ha hecho la pasarela peatonal de Caborana. Y es que este paso, inaugurado en 1988 por el presidente Pedro de Silva, estaba en riesgo de tener que ser demolido ante los daños estructurales que presentabas. Sin embargo, tras los primeros análisis realizados por las empresa pública Tragsa, que será la encargada de abordar el arreglo, se ha decidido que no será necesario derribarlo.

La pasarela peatonal de Caborana une el casco urbano de la localidad con el área cívico-deportiva, donde se encuentra la piscina o el campo de fútbol sintético, además de una pista de pádel o el centro de recepción de visitantes. Este paso sobrevuela tanto el Corredor del Aller como las vías del tren de Feve. Hace algo más de dos meses, el Ayuntamiento ordenó su cierre tras recabar un informe técnico en el que se ponían de manifiesto problemas estructurales en la infraestructura.

Tras el cierre, y un tira y afloja con el Gobierno regional sobre la responsabilidad sobre la pasarela, el Ejecutivo autonómico terminó asumiendo la búsqueda de una solución. Encomendó esta tarea a la empresa Tragsa, medio propio de la Administración, que lo primero que hizo fuellevar a cabo un análisis de la situación para evaluar las medidas a abordar.

El Alcalde de Aller, Juan Carlos Iglesias, explicó que "hemos hablando con la empresa y nos han dicho que no será necesario desmontar la pasarela, por lo que se mantendrá la estructura y se procederá a su reparación". El cómo y el cuándo es todavía una incógnita: "Ahora tienen que elaborar el proyecto técnico para proceder a la realización de las obras, por lo que no sabemos muy bien todavía cuándo podrán comenzar los trabajos", aclaró Iglesias.

El regidor apuntó que "este paso peatonal es importante, porque supone un ahorro de tiempo para cruzar de una zona a otra de Caborana". No fue una decisión fácil tener que cerrarlo, pero a Iglesias no lo quedó otra opción: "no podíamos poner en riesgo a nuestros vecinos ni a ninguna persona que utilizase este paso".

"Esperamos que ahora las cosas vayan lo más rápido posible para poder recuperar esta zona, que será mucho más utilizada si cabe cuando se desarrolle la ciudad deportiva de Aller", finalizó.

