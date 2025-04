Marisa Valle Roso canta a las mujeres de la gran huelga minera del 62

Hay que irse lejos para ver desde allí el lugar que uno habita y regresar a él con la convicción de que ese es el sitio. Es lo que le ha ocurrido a Marisa Valle Roso que poco a poco va soltando píldoras del que será su tercer disco en solitario. La felguerina ha transitado por tantos espacios musicales, ha recorrido tantos caminos –tonada, pop, indie, jazz–, que ahora puede crear algo que sume todo eso, algo al alcance de muy pocos.

La cantante ha presentado tan solo dos canciones de su próximo disco pero son una avasalladora declaración de intenciones. "El tren de la libertad" y "Cenicientes del carbón". La primera aplaude a aquellas mujeres que desde Gijón y Barredos lograron parar una restrictiva ley del aborto en lo que es la mayor manifestación feminista en la historia de España. Las asturianas plantaron cara al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón (PP), que tuvo que presentar su dimisión tras retirar el PP su propuesta sobre el aborto.

Marisa Valle Roso reconoce que "no era muy consciente de lo que supuso aquella lucha", pero ahora, años después, cree que esas mujeres, las de la tertulia Les Comadres y Mujeres por la Igualdad de Barredos, "tenían que estar en un pedestal". Ella les ha construido uno en forma de canción.

"Cenicientes del carbón" tambén rinde tributo a mujeres que hicieron historia y a las que la historia orilló. Sin Anita Sirgo, Tina Pérez, Celestina Marrón y otras, la "huelgona del 62" no se hubiese sostenido y no hubiese sido el mayor desafío al que tuvo que enfrentarse el franquismo.

Marisa Valle Roso ha encontrado su lugar entre esas mujeres, en el abrazo del feminismo de lucha y solidaridad de las cuencas. La cantante está cómoda junto a Anita, Tina, Celestina, Begoña Piñero o Aida Fuentes y siente que les debe tanto, que la sociedad les debe tanto, que les ha escrito canciones que ya están llamadas a ser himnos. La artista langrana ha encontrado su voz a la hora de escribir porque cuenta la historia de sus vecinas, de Anita la de Lada y Aida la de Barredos, porque habla de mujeres que hicieron que el mundo sea un poco mejor desde el mismo lugar en el que Marisa crea su música. "Lo que me identifica, de lo que tengo que hablar es de lo que me rodea y para hablar de mujeres que hicieron cosas grandes no tengo que irme lejos", zanja.