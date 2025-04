Han pasado tres semanas pero en Laviana no olvidan a Iban Radio, Rubén Robla, Jorge Carro, Amadeo Bernabé y David Álvarez. Son los nombres de los cinco mineros fallecidos el pasado 31 de marzo en la mina de Cerredo, en Degaña, y la Semana Santa lavianesa tuvo un recuerdo especial para ellos. Los pasos que procesionaron durante estos días por las calles de la capital llevaron un casco minero con un crespón negro en recuerdo de los cinco trabajadores que perdieron la vida en Cerredo, pero también de todos aquellos a quienes la mina les costó la vida, algo de lo que en Laviana y en todo el valle del Nalón, por desgracia, saben mucho.

Mujeres acompañado al Nazareno. | LNE

Pola de Laviana acogió este sábado la procesión de la Soledad de la Virgen, uno de los actos centrales del intenso calendario de celebraciones de Semana Santa que organiza la unidad pastoral de Laviana bajo la tutela del párroco Luis José Fernández, que hace diez años, cuando era el cura más joven de Asturias, se puso al frente de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. La Cofradía de Nuestro Jesús Nazareno es la encargada de organizar las procesiones y portar los pasos.

El Nazareno, a su paso por delante del ayuntamiento de Laviana.

Alrededor de la una de la tarde del Sábado Santo, con el sol aún haciéndose fuerte frente a las nueves en la Cuenca del Nalón, la banda municipal tocaba el himno nacional mientras los cofrades sacaban la imagen del templo. La operación no está exenta de dificultad ya que el ancho del paso procesional es prácticamente el mismo que el de las puertas de la iglesia con lo que los porteadores y las porteadoras no pueden llevar las andas al hombro sino que tienen que sostener el paso a pulso y salir de lado, de canto. Al tiempo, tienen que asegurarse de que la altura es la adecuada y la corona de la Virgen no choque con la parte alta de la puerta.

Laviana, pasión y dolor minero

Una vez que la imagen salió del templo, entre la admiración de decenas de personas que se habían concentrado para ver la procesión, el capataz hizo las indicaciones oportunas para iniciar el recorrido por las principales calles de Pola de Laviana. El paso, seguido por el párroco y la banda de música, fue acompañado por numerosos fieles.

Pola de Laviana no es la única localidad del concejo que celebra la Semana Santa. Barredos, Lorío, Villoria y Tolivia recordaron el Viernes Santo el vía crucis de Cristo. En El Condado, además, tuvo lugar la procesión del Cristo de la Salud rezando en el vía crucis. Un día antes, el Jueves Santo, a última hora de la tarde se celebró el Pola de Laviana la procesión de Jesús Nazareno. El sábado, tras la procesión de la Soledad, a las 22.00 horas de celebró la solemne vigila pascual de la unidad pastoral.

Para este domingo habrá misas de Pascua en distintos puntos de Laviana: Barredos (10.00 horas), Villoria (11.00 horas), Pola de Laviana (12.00 horas) y El Condado (13.00 horas).