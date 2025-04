Los alumnos migrantes de las Cuencas, sin apenas clases de español de refuerzo: "Es una discriminación"

Los alumnos extranjeros que se incorporan a las clases en los centros educativos públicos de las cuencas mineras asturianas están en desventaja respecto a los del resto de Asturias. La norma dice que en el IES Cuenca del Nalón, en La Felguera, debe haber un aula de inmersión a la que acudan los estudiantes para recibir 20 horas la semana de clases para aprender castellano y así poder entender con cierta solvencia las materias que estudian. Lo denunciaron este martes en Langreo responsables del sindicato Suatea, que han presentado un recurso ante la consejería de Educación y amenazan con llevar el incumplimiento a los tribunales. En el resto de Asturias sí funcionan esas aulas. En las Cuencas hay dos profesores en el Cuenca del Nalón pero su trabajo es itinerante, es decir, no son los alumnos los que acuden a clase esas 20 horas a la semana, sino que las dos docentes tienen que ir a todos los centros educativos públicos de primaria y secundaria de las dos cuencas, la del Nalón y la del Caudal, a impartir esas clases con lo que “hay niños que reciben una hora a la semana o incluso ninguna”, denuncia Francisco Rey, delegado sindical de Suatea.

El sindicato ha pedido en numerosas ocasiones a la Consejería de Educación que cumpla la normativa, una circular del propio Gobierno regional “que se cumple en toda Asturias menos en las cuencas mineras, lo que supone una absoluta discriminación”. “El alumnado migrante que llega a las Cuencas y no conoce el idioma es escolarizado sin que nadie se lo enseñe”, insiste Rey, que ejemplifica que “un niño ucraniano o palestino, que no tiene ningún conocimiento del idioma, no va a poder acceder a los contenidos que se explican en clase”. Además, el delegado sindical apunta que “mientras hablan de inclusión y de vertebrar el territorio, la parte más vulnerable del sistema educativo es excluida”. “Se trata de familias desfavorecidas, que llegan a las Cuencas porque es donde hay viviendas baratas”, añadió Rey.

La directora del IES Cuenca el Nalón, insistió en que esa suerte de “sede itinerante” del aula de inmersión lingüística, “es la única que hay en Asturias” y “así no hay manera de atender al alumnado como se merece y como dicta la norma, porque es imposible que las dos profesoras que hay puedan ir a todos los centros”. Así, los profesores se encuentran con “alumnos que se pasan horas sentados en el aula y a los que es imposible llegar”. Esto genera además “problemas de convivencia y la aparición de guetos porque es imposible que estos niños y jóvenes se integren si no conocen el idioma”, concluyó Blanco.