Zapico anuncia que valora impulsar vivienda pública en El Puente (Langreo) y los vecinos no se lo creen: "No se va a hacer nada"

La Consejería de Ordenación del Territorio, dependiente de IU, está "trabajando" en el Plan Especial de Reforma Interior (PERI) del barrio langreano de El Puente y valora impulsar expropiaciones y promover vivienda concertada en la zona, una de las más castigadas por el deterioro y las obras del soterramiento. Así lo aseguró el consejero Ovidio Zapico (IU) en la Junta en la mañana de ayer, aunque el anuncio fue recibido con escepticismo por los vecinos, que horas después cortaban la carretera en La Felguera para protestar por los retrasos en la urbanización de los terrenos liberados por las vías y del propio PERI. "Todo esto es divagar con promesas para seguir engañando a los vecinos", aseguraron.

La Plataforma por el Soterramiento de Langreo convocó en la tarde de ayer una protesta en las inmediaciones de la rotonda de Ganzábal, en la que mantuvieron cortado el tráfico por espacio de una hora aproximadamente. La movilización se repetirá mañana, desde las 10.30 horas.

En la Junta, en respuesta a una pregunta del diputado del PP Manuel Cifuentes, Ovidio Zapico aseguró que "seguimos trabajando e impulsando el PERI de Langreo. No hemos parado de hacerlo desde que llegamos y este mismo ejercicio contamos con una partida en los presupuestos que duplica la de 2024 para seguir trabajando en la definición de ese PERI".

Zapico señaló que "el plan especial es un documento que dibuja una ordenación y eso tiene que seguir su cauce, pero hay que hacer, de forma complementaria, actuaciones que nos permitan ir mejorando el barrio. Por eso hemos realizado una valoración de posibles terrenos a expropiar con el fin de poder mejorar urbanísticamente la zona, declarándola como área prioritaria para permitir esas expropiaciones". El responsable regional añadió que "quedaría después otra cuestión complementaria que podríamos hacer, como es la declaración de área concertada. Ahí entrarín en escena las cesiones que tengan que hacer los promotores privados de aprovechamientos que abrirían también la posibilidad de vivienda pública", expuso Zapico.

Una argumentación que no acabó de convencer a los vecinos. "Aquí no se va a hacer nada, es una salida por peteneras. En el barrio, en una reunión conmigo, Ovidio me dijo que en cuatro o cinco años no se retomaría el PERI. No se va a hacer nunca, lo tengo clarísimo", aseguró Julio Fueyo, alcalde de barrio de El Puente.

Otro de los portavoces de la Plataforma, David García, presidente de la asociación de vecinos de Langreo Centro, manifestó que "ha quedado claro en sede parlamentaria que el PERI ni está ni se le espera. La respuesta de Ovidio Zapico lo que lanza es que va a haber actuaciones al margen del PERI. Esos anuncios tendrán que trasladarse al papel para ver plazos y qué montante económico va a tener todo eso".

García también cargó contra el PSOE por los retrasos en la urbanización. "Por mucho que diga el consejero Calvo que está en marcha, es mentira. No hay una fecha de inicio de las obras de urbanización del soterramiento, que dependen de la Consejería de Fomento del señor Calvo. El PSOE debe decir por qué sigue engañando a los vecinos".

