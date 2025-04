Zona azul de pago y tarjeta de residentes: la propuesta vecinal para el aparcamiento en Mieres

La problemática de la falta de aparcamiento en el casco urbano de Mieres es una evidencia. Cualquier persona que haya estado en la villa, especialmente en el centro, se ha encontrado, probablemente, con enormes problemas para encontrar un hueco en el que dejar sus vehículos. Las causas son varias, pero lo que es evidente es que no hay suficientes estacionamientos que cubran la demanda ni de vecinos ni de visitantes. Es por ello que la Agrupación Vecinal de Mieres pone sobre la mesa una propuesta con la que piensan que se mitigaría el problema: zonas azules y verdes de pago, y una zona blanca gratuita con tarjeta de residentes para los vecinos.

Pese a la creación de más de 700 plazas de aparcamiento en Oñón, La Mayacina, La Pista o el Sinagua (estos dos últimos bajo el sistema de zona azul gratuita de Mieres), sigue sin haber plazas suficientes para el volumen de vehículos actual. Este diario informaba hace unos días sobre el llamado "efecto garaje" de las plazas de zona blanca, en la que hay vehículos que aparcan y no se mueven en días, lo que contribuye a acrecentar el problema. Una situación que se está extendiendo a los barrios periféricos de San Pedro y Santa Marina, donde nunca ha habido estos problemas de aparcamiento para que los vecinos dejaran el coche casi a la puerta de casa.

Los motivos de lo que está sucediendo son varios. Por una parte, la falta de cocheras o plazas de garaje en alquiler en el centro. Lo atestiguan vecinos de barrios como Requejo o las calles Manuel Llaneza o Teodoro Cuesta: "Llevo casi un año buscando una plaza de garaje para alquilar y me es imposible, no hay oferta", señalan algunos conductores. Aunque hay algunas cocheras en venta, no muchas, no todo el mundo tiene la capacidad económica para poder acceder a ellas.

Otra de las razones son las peatonalizaciones de calles como la Doce de Octubre o la Escuela de Capataces, en el entorno de la plaza de Abastos, donde se han eliminado aparcamientos. Actualmente, los problemas se incrementan debido a las obras de reforma de las calles Alfonso Camín y Leopoldo Alas Clarín, donde también se han restringido plazas debido a los trabajos. Todo ello supone un gran atasco a la hora de encontrar aparcamiento en el centro, problema que se extiende ya a los barrios periféricos, que deben asumir la carga de vehículos existentes.

El presidente de la Agrupación Vecinal de Mieres, Arsenio Díaz Marentes, asegura que "actualmente es prácticamente imposible aparcar, seas residente, trabajador o visitante. Hay que dar muchas vueltas para encontrar una plaza, algo que además contrasta con esas políticas de descarbonización, ya que se contamina más". El responsable vecinal asegura que desde su asociación ya se han puesto sobre la mesa del Ayuntamiento algunas ideas para, como mínimo, aliviar el problema: "Pensamos que debe de haber varias zonas y distinciones para con los vecinos, que de esta forma se podría reducir mucho la carga de vehículos".

Un coche busca aparcamiento en el parking de Oñón, de zona blanca. / A. Velasco

Díaz Marentes aboga por dividir las zonas de aparcamiento. "Por un lado tendríamos una zona azul de pago, con un tiempo máximo de estancia, y que estaría orientada especialmente para aquellas personas que bajan a comprar o a hacer recados a Mieres", señala el responsable vecinal. También de pago, pero con algo más de margen en cuanto al tiempo de estacionamiento, propone la creación de una nueva zona verde: "pensamos que en este caso se destinaría a las personas que vienen de fuera a trabajar a Mieres, que aunque no son muchas por desgracias, las hay". Y para finalizar, la solución para los vecinos del casco urbano, especialmente de la zona centro. "Se podría crear una tarjeta de residente, que permitiera aparcar en zona blanca de manera gratuita y sin límite de tiempo, pero que estas zonas fuera solamente para los vecinos que viven en un radio determinado", explica Díaz Marentes. "Así, tendrían plazas cerca de casa donde poder aparcar, mientras que la gente que viene de fuera a compras o a trabajar también tendría unos espacios definidos", apunta.

El responsable de la Agrupación Vecinal de Mieres tiene claro que lo que el gobierno local debe de articular es una solución urgente. "Es evidente que hay un problema, y que es una situación grave, por lo que entendemos que en lo que tiene que trabajar el Ayuntamiento es en solucionar esta situación y que la gente pueda tener donde aparcar sin tener que dar mil vueltas", apuntó.

