Asturias tendrá su primer (e innovador) centro para personas mayores con autismo y estará en Langreo

El antiguo colegio de La Salle de Ciaño se convertirá en un espacio con un "modelo innovador" que albergará tanto un centro para la atención a las personas con enfermedad mental como el que será el primer centro de Asturias para personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) mayores de 21 años. Una reclamación esta última que distintas asociaciones llevaban realizando meses. "Hasta la adolescencia estas personas tienen recursos públicos", subrayó la consejera de Salud, Concepción Saavedra, "pero a partir de los 21 años esto ya no ocurría. Y este centro será nuestro compromiso con estas personas".

Saavedra, que visitó el centro de salud de Pola de Laviana, explicó que el edificio del colegio de La Salle, cerrado desde 2018, ya ha sido adscrito a su Consejería. Es decir, ya es propiedad de Salud y, por lo tanto, cuenta con él para sus proyectos. Ahora se está iniciando la redacción del "plan funcional, que esperamos presentar en el último trimestre de año". Este plan es la hoja de ruta del centro, una programación que la Consejera adelantaba en parte. Ya era conocida la intención del Principado de hacer en La Salle un espacio "innovador" para el cuidado de la salud mental. "Se trasladará el área de Salud Mental", actualmente en el Sanatorio Adaro de Sama, "a este nuevo edificio", ampliando recursos "para los tratamientos, la prevención y la recuperación" de los pacientes.

Se quiere "implantar un nuevo modelo de atención a la salud mental. Se trata de un sistema basado en los cuidados comunitarios, que abarcará desde espacios preventivos y de promoción del bienestar relacional y emocional, a nuevas prestaciones asistenciales y de recuperación, que se integrarán con otros servicios y recursos comunitarios del ámbito social, del ocio, formativo-laboral, cultural, y asociativo".

El antiguo colegio tendrá además un segundo uso, una novedad anunciada por Saavedra. Dentro del referido plan funcional para La Salle de Ciaño se prevé que una parte de las instalaciones –"hay espacio suficiente para todo", subrayó– se destine a poner en marcha el que será el primer centro de atención a personas con autismo mayores de 21 años. "Es un recurso que no existe en Asturias, y que es necesario", subrayó Concepción Saavedra. "En la infancia y en la adolescencia" el colectivo de niños y jóvenes con TEA cuenta con apoyo, pero "una vez que llegan a los 21 años" y son adultos "ya no hay, no existe". De ahí el compromiso adquirido por el Principado para abrir este nuevo espacio en el colegio de La Salle de Ciaño.

Diversas asociaciones de familias de jóvenes con autismo llevaban ya mucho tiempo reclamando este centro, que por fin va a hacerse realidad.

El valle del Nalón, pionero en la teledermatología: "El paciente espera menos por el diagnóstico"

Menos desplazamientos para el paciente y menos tiempo para recibir un diagnóstico. Estas son las razones de ser de un nuevo programa de "teledermatología" puesto en marcha por el Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa), iniciado en el valle del Nalón (área sanitaria VIII), a través del cual las primeras consultas de dermatología se realizan en los centros de salud, sin tener que esperar a la visita a un especialista en el hospital. Este sistema, que lleva cuatro meses funcionando en la comarca, "ha facilitado que 439 personas de las 665 que acudieron a su centro de salud con problemas en la piel pudieran resolver su problema, sin acudir al hospital de referencia".

La consejera de Salud, Concepción Saavedra, visitó Pola de Laviana para conocer cómo se está desarrollando la puesta en marcha del plan, que también se ha implantado en el área de Cangas del Narcea, y para finales de 2026 en toda Asturias. Junto a la doctora Natalia Díaz, del centro de salud lavianés, y la dermatóloga Ainhoa Marquet, Saavedra subrayó que "este tipo de consulta ahorra traslados y tiempo a los usuarios y acorta la espera para recibir el diagnóstico". El paciente llega a su médico de cabecera, éste le realizará una serie de fotografías "de alta calidad", anotando los síntomas y la historia de la posible lesión. La información es enviada, siempre "dentro del sistema", de forma segura, al especialista. Así, "en pocos días" el paciente recibe su diagnóstico y el tratamiento a seguir. En caso de que fuera necesaria una consulta presencial con el especialista en el hospital, se daría cita al paciente.

Con este sistema, en cuatro meses, "seis de cada diez casos" se están resolviendo sin que sea necesaria la visita al hospital. Este sistema está indicado para casos de manchas o lunares sospechosos, erupciones y alergias cutáneas, acné persistente, el control periódico de enfermedades crónicas como la psoriasis o dermatitis y la evaluación de problemas capilares como la caída del cabello u otras afecciones.

La teledermatología resulta "eficaz, por ejemplo, en la detección temprana de cáncer cutáneo". También reduce el tiempo del diagnóstico en lesiones sospechosas de 72 a 15 días, al tiempo que aumenta el porcentaje de melanomas diagnosticados en estadios iniciales "del 62 por ciento al 78 por ciento". n