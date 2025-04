Versos por los mineros de Cerredo: el congreso del SOMA arrancó con un homenaje a las víctimas del accidente

El congreso del SOMA-FITAG-UGT, que se celebra en el pozo Sotón (San Martín del Rey Aurelio), arrancó este jueves con un homenaje a los cinco trabajadores fallecidos en el accidente de la mina de Cerredo. Los asistentes pudieron escuchar una emotiva grabación con dos poemas para rendirles tributo, recitados por Ariana Sánchez y obra de Luis Pérez Capitán, secretario de Recursos y Estudios de UGT federal, y Vanessa Gutiérrez, consejera de Cultura.

Gutiérrez fue una de las consejeras que, junto a la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo; y el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, acompañaron al presidente del Principado y líder de la FSA, Adrián Barbón, al cónclave. En su intervención , en el acto de apertura, Barbón también aludió al trágico accidente minero. "Desde el principio me comprometí a que se hiciera justicia. Hemos impulsado tres investigaciones: la judicial, en la que nos hemos comprometido a dar todo el apoyo y personarnos como acusación particular; la de los técnicos, en el marco de la comisión de seguridad minera; y la administrativa y política, encomendada a nuestra Inspección General de Servicios, que es una especie de unidad de asuntos internos dentro del Principado. Con esa triple investigación en marcha dimitió la consejera Berlarmina Díaz y quiero reconocerle aquí su generoso gesto y decisión valiente, cargada de responsabilidad", aseguró el presidente regional, que instó a "no hacerle el juego a la mafia empresarial que hay por detrás" del "caso Blue Solving".

Añadió Barbón que Borja Sánchez, que "acaba de asumir las materias de Industria y Minería, tiene un mandato, que es remover cielo y tierra y analizarlo todo para que el caso Blue Solving no vuelva a repetirse". "Solo le he puesto una frontera: el respeto y la dignidad. Veo con inmenso dolor como algunos en la derecha, y no solo en la derecha, han decidido superar eso porque en la derecha no hay límites éticos ni de ningún tipo cuando se trata de erosionar al gobierno progresista. Están dispuestos a utilizarlo todo, incluso el dolor. Y ese es el propósito de la comisión parlamentaria partidista y política que han puesto en marcha: generar ruido, confusión y ocultar los avances de la triple investigación en marcha. Y, curiosamente, tapar a Blue Solving"y difuminar las responsabilidades de la empresa". Y se cuestionó: ¿Habéis escuchado a algunos de los representantes de la derecha hablar de Blue Solving todos estos días? Y aquí no puedo hacer distinciones, el PP y Vox van de la mano. Y no me olvido de ninguna fuerza política, algunos han optado por autodisolverse".

Para Barbón, "la izquierda debe haber estado al lado de los trabajadores, de la verdad y de la justicia". Añadió que "ellos mismos, con su comportamiento y actitud, nos han demostrado día a día que hemos tenido razón. Nosotros no nos apartaremos de nuestra meta: investigación, certezas y responsabilidad caiga quien caiga".

El resto de participantes en el acto de inauguración también tuvieron palabra de recuerdo para los fallecidos en Cerredo. José Luis Alperi, secretario general del SOMA-FITAG-UGT, reconoció que este era "un congreso difícil porque hay cinco trabajadores que han sufrido un trágico accidente y nos están entre nosotros". Javier Lanero, secretario general de UGT Asturias, instó a "no hacer un uso político" del accidente porque las víctimas y sus familias "no se lo merecen". Jenaro Martínez, secretario general de UGT-FICA Asturias, señaló que "se nos encoge el corazón" con este accidente y José Manuel Zapico, secretario general de CC OO de Asturias, lamentó que en el siglo XXI haya "chamizos" en los que "sigan muriendo mineros como en el siglo XIX". Por su parte, José Ramón Martín Ardines, alcalde de San Martín, mostró su "solidaridad y cariño" hacia las familias de las víctimas .